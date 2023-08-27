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公職回鍋 嘆在民企為錢賣命

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導
5部1會組織改造增加破百員額，對想擠身公務員行列的人而言，是很好的機會。圖為公務員工作情形。記者曾原信／攝影
5部1會組織改造增加破百員額，對想擠身公務員行列的人而言，是很好的機會。圖為公務員工作情形。記者曾原信／攝影

公務員雖有離職潮，也有從民間企業「倦鳥回巢」的公務員現象，新北一名四十多歲科長級公務員曾嚮往自由的工作環境與豐厚薪水，離開公家單位，但在忙碌的業界幾乎難好好休假，甚至年幼的兒子病倒也無法陪伴，讓他決定請辭回任公務員，守護基本的家庭生活。

「你要人家的錢，人家要你的命」，這名公務員指出，當年他離開公家機關到業界擔任工地管理人員，手上工程案多，幾乎沒有休假時間，而且在營建業常逐案而居，常在北部不同縣市移動，每天回到家，家人幾乎都睡了。

有次兒子感染諾羅病毒，懷著身孕的妻子帶孩子去看醫生，兒子在過程中因體力不支暈倒被救護車緊急送醫，當時他在外地在開會，家裡打來的數十通電話都沒有接到，讓他對家人相當愧疚，立刻決定請辭。

他直言，當初是想追求更自由的工作環境，才決定離開公家單位，業界除薪資，還有業務獎金、年終獎金與趕工獎金，確實非常誘人，但孩子成長只有一次，好好陪伴家人是他現在最重要的考量。

他也說，公務人員嫻熟各項法規技術，也懂得哪裡能取得行政資源，這都是業界重視的技能，他鼓勵年輕公務員家累少，其實可以去衝，未來若孩子長大，也不排斥會再回到民間。

新北人事處說，公務人員辭職後仍保有任用資格，如欲回任公職，可查詢各機關職缺，依任用資格參加甄選，還是能回鍋當公務員。

公務員 家人 諾羅病毒 薪資 職缺 離職 救護車

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