地方留才 職等居劣勢 學者點出亂象

中央狂吸地方政府人才，專家學者認為，公務員是國家公共財，卻存在地方政府職等明顯比中央政府低的亂象，公務員為求升遷，必須要調動，中央新的部會成立，只會讓地方政府人才流失更快，中央在改制升格同時，也應提升地方政府人員職等。

淡江大學公行系副教授黃一峯說，地方政府下級機關編階明顯偏低，公務員想往上升遷勢必要調動，比較地方特考與高考，通常十年會差二等，中央部會升遷更快，若想解決地方政府人才流失情況，應重新調整職務列等，不能用中央、地方上下垂直分布，應用同心圓概念畫分。

黃一峯建議，地方想留才必須設法強化待遇福利，包括加給、績效獎金及福利全面檢討，長遠來看地方首長應提供獎勵資源、多元升遷管道，比如直轄市不少區公所公務員一待就到退休，人才沒有流動，應建立市府、局處及公所人才交流制度，能累積資歷，也減緩職業倦怠。

台北大學公行系教授呂育誠說，地方政府人才流失多出現在技術類型工作內容，比如土木工程、環保等，若中央部會有更好職缺，不少人會選擇商調，關鍵是首長的想法應改變，多一點民間參與的機會，像是技術性工程委託民間施作，把關或涉及公權力部分，由公務員執行，可適度為公務員減壓。

呂育誠舉例，新北市住都中心透過企業化經營模式、引入民間專才，未來陸續會有幾千戶社宅、包租代管等作業，由住都中心來統籌這些租賃契約，否則以新北市府的人力實在難以負荷。

待過中央、地方的新北市副市長陳純敬說，有些縣市的地政處長僅九職等，相當不合理，中央、地方職等不平等現象，必須透過考試院來調整。

新北市副市長劉和然說，公務員是公共財，新部會成立讓流動加劇，存在已久的職等落差必須正視，才能穩住地方公務員的心。