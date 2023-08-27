人力空窗 加班成常態 公務員很血汗

中央大量吸收地方政府人力，造成地方人力困境，地方局處首長認為，會持續透過人脈，找民間相關領域的人才填補，在人事空窗期，也會分攤工作壓力，或是祭出各種福利，說服外縣市公務員或延後分發的考生進公部門效力。

高普考分發後，在同一縣市至少綁三年，基層公務員戲稱是「賣身契」，許多雙北公務員有地緣關係，時間一到就蠢蠢欲動，設法往中央或家鄉調動，造成單位人力吃緊。新北副市長劉和然說，單位主管為維持團隊穩定，必須調控好人員流動幅度，若同仁有想調動，會說服在同一機關內輪調。

新北市環保局長程大維說，人力短缺狀況確實吃緊，上網公告一次找不到人，就會公告二次、三次，近年還透過同事向外縣市的公務人員求才，有幾個科長就是從其他縣市調來，從承辦人員做起，只要表現好，就能升到股長、科長等主管職。至於人事空窗期間的工作，會由其他同仁分擔，同時盡速補足人力，業務才不致卡關。

北部一名公務員資歷超過卅年的林姓公務員表示，她的單位編制十七人，最近因轉調中央、退休、離職空出五個職缺，短期只能找約雇及職代遞補，等隔年高普考分發補足。但短期難找約雇人員銜接，只能把業務分給同仁，導致加班成為常態，許多人都感嘆現在的公務員很血汗。

新北市文化局長張䕒育說，在文資保護、古蹟修復等領域，需要比較多的跨領域人才，除了找文化背景的人員，也會向工程、建設等公私領域找人。另如十三行博物館館長退休，就暫由性質類似的淡水古蹟博物館館長兼任，挺過過渡期。

農業局長李玟表示，農業局最缺的是工程技術、獸醫，這類公職待遇與民間薪資落差大，會透過管道找到剛考上高普考的新鮮人先行搶人，提出新北公務人員有幼兒園育兒福利、交通便利升遷佳等當誘因。