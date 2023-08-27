聽新聞
test
0:00 / 0:00

人力空窗 加班成常態 公務員很血汗

聯合報／ 記者葉德正林媛玲／新北報導
中央最近相繼有5個部會升格，合計增加員額逾千人，有地緣關係的雙北市是公務人力流失的「重災區」，加上愈來愈多公務員放棄鐵飯碗，離職投奔企業，雙重壓力下，地方面臨人力短缺困境，對業務推動衝擊大。記者杜建重／攝影
中央最近相繼有5個部會升格，合計增加員額逾千人，有地緣關係的雙北市是公務人力流失的「重災區」，加上愈來愈多公務員放棄鐵飯碗，離職投奔企業，雙重壓力下，地方面臨人力短缺困境，對業務推動衝擊大。記者杜建重／攝影

中央大量吸收地方政府人力，造成地方人力困境，地方局處首長認為，會持續透過人脈，找民間相關領域的人才填補，在人事空窗期，也會分攤工作壓力，或是祭出各種福利，說服外縣市公務員或延後分發的考生進公部門效力。

高普考分發後，在同一縣市至少綁三年，基層公務員戲稱是「賣身契」，許多雙北公務員有地緣關係，時間一到就蠢蠢欲動，設法往中央或家鄉調動，造成單位人力吃緊。新北副市長劉和然說，單位主管為維持團隊穩定，必須調控好人員流動幅度，若同仁有想調動，會說服在同一機關內輪調。

新北市環保局長程大維說，人力短缺狀況確實吃緊，上網公告一次找不到人，就會公告二次、三次，近年還透過同事向外縣市的公務人員求才，有幾個科長就是從其他縣市調來，從承辦人員做起，只要表現好，就能升到股長、科長等主管職。至於人事空窗期間的工作，會由其他同仁分擔，同時盡速補足人力，業務才不致卡關。

北部一名公務員資歷超過卅年的林姓公務員表示，她的單位編制十七人，最近因轉調中央、退休、離職空出五個職缺，短期只能找約雇及職代遞補，等隔年高普考分發補足。但短期難找約雇人員銜接，只能把業務分給同仁，導致加班成為常態，許多人都感嘆現在的公務員很血汗。

新北市文化局長張䕒育說，在文資保護、古蹟修復等領域，需要比較多的跨領域人才，除了找文化背景的人員，也會向工程、建設等公私領域找人。另如十三行博物館館長退休，就暫由性質類似的淡水古蹟博物館館長兼任，挺過過渡期。

農業局長李玟表示，農業局最缺的是工程技術、獸醫，這類公職待遇與民間薪資落差大，會透過管道找到剛考上高普考的新鮮人先行搶人，提出新北公務人員有幼兒園育兒福利、交通便利升遷佳等當誘因。

公務員 古蹟博物館

延伸閱讀

陸委會規劃恢復兩岸觀光 航空及旅遊業者Q4「雙利多」可期

星展併花旗後亂象 星展銀：加速增聘員工 並和工會加強溝通

保警支援竹縣今18人提早歸建 基層警：憂偏鄉人力短缺

薛瑞元提護理師缺工2原因 他批不是事實：打模糊仗

相關新聞

地方公務員投奔中央或企業 雙北「重災區」

中央最近相繼有五個部會升格，合計增加員額逾千人，不少名額都從地方政府挖角，其中，有地緣關係的雙北市是公務人力流失的「重災...

鐵飯碗不再吃香？雙北公務員 自嘲像超級服務員

新北市政府各機關不含警察、消防在內，去年有二九八人離職，比前年增加六十人，成了公務員離職潮的重災區。面對放下鐵飯碗的人愈...

人往高處爬！侯友宜重公務員士氣 升遷「可快不能跳」

公務員職等牽動在職期間本俸、主管加給和退休金，通常到中央單位比較容易擁有高職等，但地方比較容易當主管。新北市副市長陳純敬...

人力空窗 加班成常態 公務員很血汗

中央大量吸收地方政府人力，造成地方人力困境，地方局處首長認為，會持續透過人脈，找民間相關領域的人才填補，在人事空窗期，也...

公職回鍋 嘆在民企為錢賣命

公務員雖有離職潮，也有從民間企業「倦鳥回巢」的公務員現象，新北一名四十多歲科長級公務員曾嚮往自由的工作環境與豐厚薪水，離...

地方留才 職等居劣勢 學者點出亂象

中央狂吸地方政府人才，專家學者認為，公務員是國家公共財，卻存在地方政府職等明顯比中央政府低的亂象，公務員為求升遷，必須要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦