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數位發展部列舉工作內容 反駁未做事批評

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數發部24日在行政院記者會上，反駁沒有政績的批評。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
數發部24日在行政院記者會上，反駁沒有政績的批評。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

由於被批沒做什麼事，數發部24日列舉媒體議價機制對話、輔導電商等措施，反駁沒有做事的批評！針數發部常務次長葉寧24日向記者解釋說，數發部有在努力進行防止電商詐騙、設立隱碼機制、投資廣告實名制等政策，並非都沒有做事。

數發部變旅行部

數位發展部去年正式掛牌成立，編列預算高達217億元，但成立至今將滿一年，不僅缺乏具體成效，部門發展方向也不明確，還被揭發國外旅費高達1408萬元，預計出國天數共計609天，平均每天有1.7人在國外。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗24日直批，數位發展部變成「數位旅遊部」，應更積極發展數位資安政策才是。國民黨副秘書長李彥秀也說，蔡政府號稱資安即國安，但迄今公務機關個資外洩查不出問題，近三成外館資安不合格，最讓民眾詬病的詐騙橫行、資安保護、媒體議價法草案也一事無成。

數發部列舉政績

對此，數發部常務次長葉寧24日在院會記者會解釋，數位部成立一年來，就新聞業與大型社群媒體的議價機制已經展開6次對話，且在防止詐騙上有推動很多實際工作，包括輔導電商加入隱碼機制，減少消費者個資外洩，還有投資廣告實名制、下架違規廣告與增加數位聯防機制。

葉寧說，在國際上，數發部也跟美國、英國與以色列等20多國加強資安聯防體系，並建立合作機制，這段時間若沒有重大資安事件，就是數發部最好的成果，他們會繼續努力，絕非沒有做事。

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數位部 唐鳳

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