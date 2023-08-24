台權會質疑：數據公益化 有個資爭議

數位部日前表示擬於九月公布「數據公益運作指引」草案，官方稱透過「數據持有人」自願提供「數據」，經隱私強化技術處理成無涉個資數據，由數位部提供給利用者，從事公益目的應用。不過，台灣人權促進會發出聲明批評，數位部用已去識別化為由，粉飾未經當事人同意就取得個資之實。

對於數位部的數據公益運作指引草案，台權會表示，原本用於保障安全的隱私強化技術，被數位部合理化成為「未經個人同意取得個資，但只要處理成數據就能免除同意」的藉口。雖然數位部尚未正式發布指引，不過運動數據公益平台已啟用，該網頁顯示，資料經由當事人同意且去識別化。

對此，數位部表示，該部推動數據公益，均以符合個資法相關規定為前提，也恪遵憲法法庭判決揭示的保障人民資訊隱私權意旨，如涉個資，蒐集與處理者必須向當事人充分告知，沒有所謂「以持有人取代個資當事人」、弱化當事人權益的情形。