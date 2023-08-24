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檢警建議：第三方支付 特許制管理
國人個資頻頻外洩、淪為詐團所用，尤其數位部輕忽個資保護、對電子支付等新型態工具更無意負監管責任，都是檢警在辦案過程中，屢屢質疑數位部為何是「打詐國家隊」的三大戰犯之一。檢察官建議，數位部打算推動的第三方支付業者登錄制仍顯消極，數位部可與金管會採取更強硬的手段，最好就是直接以特許制管理。
刑事局統計數據顯示，愈來愈多類型的詐騙案件與電子支付有關。檢方也指出，詐騙案件的增加，一方面是電商的個資外洩、遭詐團利用當作電支帳號；此外，民眾因使用電支造成個資外洩而引發其他糾紛，很多都是數位部該管但未積極「監管」。
官警也說，數位部應督促平台強化資安，並加強過濾聊天系統的可疑LINE ID、QR Code及釣魚網址，若未落實，業管平台的各部會應依個人資料保護法開罰，「罰到痛為止」。
橋頭地檢署檢察官鄭子薇指出，現有電子支付業者僅十家，都是特許行業；但第三方支付沒有資本額門檻，沒有任何開業限制，目前已膨脹到一萬多家，每天都可以產生數十萬個虛擬帳號，承攬上百億的代收代付和資金流動，不少帳號都成為詐團的犯罪好幫手。
台北地檢署檢察官姜長志表示，第三方支付產生的虛擬帳號，透過假交易或人頭公司，都可使不法分子輕易達到替詐團或網路賭博集團洗錢的目的，他認為最好的解方就是將第三方支付納入特許制。
台北地檢署檢察官林達除贊成將第三方支付納入特許制管理外，他也建議，數位部擬推行的能量登錄制，對於未登錄的業者，將以洗錢防制法裁罰，不如採取更積極的預防措施，例如直接公布已登錄的業者名單，並通報所有銀行業，只要不在名單上的，就是拒絕來辦理登錄的，一律列為洗錢防制黑名單。
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