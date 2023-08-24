業界期待：資安數據分析 阻絕駭客

對於民眾來說，數位部掛牌一年，政績實在寥寥可數，但數位、資服產業對數位部則是褒多於貶，不僅行政效率較過往其他部會來得高、跨產業協商也增多，就連產業遇到的ＩＴ（資訊）人才缺口問題，數位部也積極為產業解決ＩＴ人才荒的問題。

業者私下透露，過去這一年與數位部互動頻繁，數位部積極媒合Ｂ２Ｂ（企業）市場，讓有需要ＩＴ的中小企業找到合適的資服業者，也讓資服業者能夠找到合適的客戶；此外，而台灣ＩＴ人才缺口愈來愈大，「數位部也很支持數位移民進來，也有做Ｔ大使（數位青年人才培育），這個對於企業有一定的幫助。」

不過，數位部也即將滿一歲了，業者對於數位部又有哪些期待呢？

全球工業物聯網資安領導廠商TXOne Networks（睿控網安）全球行銷副總許育誠指出，可以從兩個面向觀察，首先，在資安攻擊面，台灣作為全球經濟重要角色之一，資訊基礎設施的安全性尤其關鍵，這種重要地位使得台灣成為國家級駭客和網路犯罪者的主要目標，「數位部可以在此方面發揮重要作用，將資安事件納入數據分析，以便為業界提供有價值的防護建議」。

另一個面向，就是台灣的資安能量。許育誠指出，台灣擁有優秀的資安人才，「數位部可以在國際舞台上推廣台灣的資安人才，組織更多的賽事、研討會和合作項目，以便這些優秀的人才能夠更深入地參與資安領域的發展」。

許育誠也建議數位部，可以引入類似美國ＣＩＳＡ（美國網路安全和基礎設施安全局）的組織，專門針對關鍵基礎設施的資安漏洞通報流程進行訂定，組織可以集中資源，確保資安漏洞及時被發現和解決，提高國家的資安水平。