「打詐束手無策」卻狂出國 立委譏行銷部、出差部

數位部成立將滿周年，朝野立委對數位部手握大筆預算、部長唐鳳及官員頻繁出國考察，卻端不出成績，感到不滿。多數立委最在意的是，台灣網路詐騙橫行，淪為「詐騙之島」，但數位部成立一年來，打詐效果不彰，反倒自我行銷包裝的能力遠超過實際產品，更像是「數位發展行銷部」。

數位部今年度預算總額高達二一七億元，遭外界抨擊。國民黨立委李貴敏曾指出，數位部本部國外旅費高達一四○八萬元，出國考察、開會共廿三次，預計出國人天數達六○九天，平均每天有一點七人在國外，到底是數位部還是「出差部」。

此外，數位部媒體政策及業務宣導費高達一三○○萬元，一般事務費也有四九○○萬元，李貴敏說，相關預算編列浮濫，儼然變成搞網軍及大內宣。

數位部曾澄清，今年公務預算僅五十七億元，只占中央政府總預算的千分之二，而其餘一六○億元則為各部會納入數位部前的前瞻預算。

備受蔡政府關愛的數位部成立將滿周年，在野黨立委卻是一致批評，數位部對提升資安、打擊網路詐騙不力，有愧國人。

就連民進黨立委劉世芳也坦言，數位部還沒找到自己的方向，在跨部會的溝通、數位產業鏈的推動，都能做得更好，希望數位部高層幹部善用既有的部會溝通平台，進行政策溝通；至於「打詐國家隊」，不能只靠數位部，但數位部還是要參與資安政策、數位產業發展，目前數位部的深度及廣度都不夠。

另一位民進黨立委私下說，唐鳳在立法院的答詢，常與質詢立委「雞同鴨講」，而現在數位發展部大部分的業務，似乎都是數位部次長李懷仁在處理。

民眾黨立委邱臣遠表示，立法院下會期，民眾黨團會針對數位部轄管業務、嚴格監督，也不排除相關預算凍結或刪減，為人民的荷包嚴格把關。