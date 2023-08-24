人物側寫／大筆預算 只為成就唐鳳一人？

一年前，唐鳳以台灣天才ＩＴ大臣之姿接掌數位部，這個部門有朝氣、有活力；只不過，這個部門終究是一個政府行政機關，當這個部會旗下沒有作用法、沒有法令框架的時候，未來恐怕還會遇到更多產業管理上的困難，數位部未來要做出成績，恐怕還是得「建立框架」，才能建立數位產業秩序。

過去，唐鳳只是一個數位政委，可以在各單位之間進行溝通、協調，她跳脫文官體制框架，當她帶領數位新創產業一起邁步前進的時候，非常鮮活、非常有活力，她願意積極傾聽，也願意接受跳脫框架的許多創新做法。

可是，回頭來看，數位部是一個行政機關，行政機關必須要有框架，必須要有行政作用法，要有行政作用法去做大方向的規範，才能告訴產業哪些界不能跨、哪些地方該守秩序。

當初數位部在集蔡政府的萬千寵愛中成立，要人有人、有錢有錢，有豪氣的辦公大樓與高額預算，動不動就把業務外包，但只是這一年來，大家看到的卻是不斷出訪、在各種國際會議露臉的唐鳳，而且很多都跟數位部業務沒有直接關係，然而對於全民最關注的打詐、資安保護，唐鳳卻永遠打太極、打高空，上述這些業務或許還需要跨部會合作，就連數位部本業的媒體議價，數位部也消極以對，讓人搞不清楚這個一年拿了兩百多億預算的單位，難道只為成就唐鳳一人？