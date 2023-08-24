媒體議價立法沒動靜 數位部被批消極

媒體議價立法是數位發展部成立的一大任務，也攸關媒體生態健全，不過一年來，不僅立法進度遲緩，多名立委已提出不同版本，但行政部門迄今還提不出政院版，不僅遭到在野立委抨擊，連民進黨立委都不滿開砲，認為數位部太過消極。

Google從一九九九年發展搜尋引擎、二○○二年發展Google News，都會用到新聞媒體的標題與第一段精華，有的還包括新聞照片縮圖，廿年來，Google從未因使用新聞媒體內容而付費，反而宣稱可為媒體帶來流量，而規避內容付費。

多年來，Google、甚至後起之秀的臉書，都因為使用新聞媒體業產製出來的新聞內容而獲益，卻不願為使用新聞付費，明顯影響媒體產業公平競爭市場機制，已經引發全球媒體反彈。正因為如此，澳洲、歐盟早就開始積極立法，希望透過法令，要求跨國數位平台使用新聞必須付費，維護數位市場合理的競爭機制。

數位部成立後，立委也關注媒體議價立法進度，今年以來多位朝野立委就陸續提出多個版本的媒體議價法草案，卻獨缺數位部提出政院版草案。今年五月間法院教育文化委員會邀集數位部等單位，針對新聞媒體議價機制進行專題報告，當時不分朝野，都對數位部進度遲緩砲聲隆隆。

當時國民黨立委鄭麗文質詢時就詢問數位部次長李懷仁，目前媒體議價立法大概有四種方向，一是澳洲模式，二是歐盟模式，三是基金模式，四是課稅模式，到底台灣要考量哪一種模式？或者不同制度也能並行？李懷仁當時回應說，會研究看哪一種跟台灣民情、產業情況合適，會從這幾個模式裡面找到台灣適用的模式，融合也不無可能。

民進黨立委林楚茵更質疑，數位部到底有沒有推媒體議價法的決心，如果不需要立法，而是用現有機制，政府也應該要有個說法，媒體、數位平台也需要知道方向，還是數位部認為只能停留在四個朝野立委的版本就夠了，拖到屆時不連續而歸零？

不過三個月過去，數位部除了規畫新聞業與平台進行對話，但付費方式至今未取得共識，至於立法，則仍然處於立法架構研析進程，始終未提出院會版草案。

由於立委先前已經要求數位部必須在八月底前，提出媒體議價立法架構研究方向報告，數位部長李懷仁指出，報告已然完成，待政委看過之後，將正式提出相關報告。