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應對中國禁令 日本追加207億日元支持水產

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日本首相岸田文雄周一（9月4日）宣布追加207億日元（1.41億美元）緊急基金，以幫助因中國針對福島核電站廢水排放而實施的日本海鮮禁令受到打擊的出口商。

經處理後的福島核電站廢水從8月24日開始排入海洋，預計將持續排放數十年。日本漁業協會和鄰國的一些團體對排放表示強烈反對，而中國更是立即禁止所有日本海產品進口。香港和澳門則是禁止從福島和其他九個都縣進口日本海鮮。

在廢水排放開始前幾個月，中國的貿易限制就已經影響了日本海鮮出口，導致一些貨物在中國海關滯留數周。扇貝、海參和其他中國受歡迎的海鮮價格暴跌。該禁令影響了遠離福島的北海道北部島嶼等地區海鮮的價格和銷售。北海道是許多扇貝的種植基地。

岸田表示，緊急基金是政府此前撥出的800億日元（5.47億美元）的補充，用於支持漁業和海鮮加工以及對抗對日本產品聲譽的損害。

岸田說：「我們將竭盡全力保護日本漁業。」他懇請人們通過在餐桌上消費更多海鮮等方式提供幫助。

這筆資金將用於為日本海鮮尋找取代中國的新市場，以及政府購買海鮮進行臨時冷凍和儲存。日本政府還將尋求擴大國內海鮮消費。

日本官員們表示，他們計劃在台灣、美國、歐洲、中東以及馬來西亞和新加坡等東南亞國家培育新的出口目標市場。

岸田上周五（9月1日）訪問東京最大水產品市場豐洲魚市，和商販進行了交談，評估中國禁令的影響，並承諾保護日本的海鮮產業。

岸田將於周二前往印度尼西亞參加東盟年度峰會，而中國總理李強也將出席此次峰會。人們估計李強可能會對日本的廢水排放問題提出批評。

2011年的地震和海嘯摧毀了福島核電站冷卻系統，導致三座反應堆核芯熔毀，隨後該核電站內積累了大量放射性廢水。

日本官方和核電站運營商表示，自從經過處理後廢水排放開始以來採集的所有海水和魚類樣本均遠低於設定的放射性安全限值。

中國大陸是日本海鮮最大的海外市場，佔總量的22.5%，其次是香港，佔20%。這兩地禁令對日本漁業是一個重大打擊。

野村綜合研究所執行經濟學家木內隆秀（Takahide Kiuchi）說，海產品出口只佔日本出口總額的一小部分，除非緊張局勢升級，中國將限制措施擴大到其他貿易領域，否則禁令對整體日本貿易的影響有限。

（美聯社等）

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日本 福島 核汙水

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