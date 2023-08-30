福島核汙水入海引中國「反日潮」 日本觀光地仍湧陸客「短期難看出變化」

為了展現對福島水產品的支持，日本首相岸田文雄，在30日吃的午餐便當，就全都以福島水產品為主。該便當包括比目魚、鱸魚與章魚的生魚片外，還有豬肉與米飯、甚至水果都是福島縣的產品。

一同參加便當會的經濟產業大臣西村康稔則稱「首相全都吃光了，他還說了『這（生魚片）口感真好』，『甜味很夠』之類的話」。岸田文雄並在當天上午視察有「東京廚房」之稱的豐洲市場，跟相關漁業業者交換意見外，也將在本週結束前，發表對相關漁業者的補助措施。

過去的一提到「東京廚房」，多半都會聯想到知名的築地市場，雖然該市場從2018年遷移至更東邊的豐洲市場，但是舊築地市場外的築地場外市場，仍是擠滿許多觀光客，其中也不乏中國觀光客。知名的壽司店外，許多中國觀光客仍是大排長龍，用中文交談並跟店員快速用英文或是比阿拉伯數字點餐。

對於中國觀光客變化，場外市場一間鮮魚專賣店的60多歲老闆跟日本媒體《Sponichi》稱，「中國觀光客跟以前一樣沒有什麼變化，也是很一般地跟大家吃著水產品喔」。另一邊的相關業者也表示「從排放以來，（中國觀光客）都沒有感覺他們人數有變化」。

而在高級精品林立的銀座，當地壽司連鎖店前，一位中國福建省的女遊客也不經意透露自己想法，稱「要說結論，其實日本產的水產品反而更叫人安心吧？」。

中國旅客變化「短期難看出」

然而，在日本排放核廢水後，在中國當地也掀起一陣「反日潮」，日本不少店家接獲來自中國「+86」號碼的電話騷擾。

甚至東京新宿一間居酒屋，在店外黑板上寫上「致中國人，本店所用之食材皆來自福島」，也被俗稱「愛國小粉紅」的人拍片，要求日本警察處理，最後湧入大量小粉紅轉發並抗議等。德國之聲則致電該店家詢問，但是店家在營業時間內並未接電話。

此外，中國旅遊當局雖然在23日起解禁前往日本的團體旅遊，但是隨後日本官方則於24日排放核廢水，引發中國官方抗議外，現在也出現若干團客行程取消作為抗議。日本觀光廳則於29日對此進行調查，國土交通省大臣齊藤鐵夫則稱，目前取消案件雖然不多，短期難看出，「但我們會持續關注中國觀光客進一步動向」。

德國之聲則向旅遊相關業者確認，對方則回應稱，中國的團客皆是由北京當局的國旅統一規定，團進團出，收到相關資訊後才能做出判斷。日本公共電視《NHK》則報導，北陸地區富山縣當地，原先預計於9月接待來自上海的3團，每團30人的中國團客，現在已經出現4到5人取消團客旅遊。

日本扇貝與海膽短期將滯銷？

只是，由於中國當地、包含香港與澳門官方與媒體等報導的影響下，不可避免地日本水產品將會出現一陣滯銷期。水產物流商「山治」的社長山崎康弘，在接受《朝日電視台》採訪時就稱，處理水排出後，來自香港與澳門的訂貨就「歸零」，目前影響整體約兩成至三成營收。

山崎康弘表示「在排放後當天（業績）就開始下滑。特別是經由香港、澳門轉寄往中國大陸的部分明顯減少。我是很強烈覺得還會停止一陣子」。他並稱，「不至於說如果不能出貨了就別工作了，但現在只能忍耐了」。

山崎稱，香港與澳門對於紅魚類的鯛魚、紅喉、金目鯛等特別喜愛「可以清蒸，也可以生食，非常受（香港、澳門）歡迎喔！」，有時一條魚的批發價可以高到7000日圓（約新台幣1400元）。

另一方面，負責鮮魚批發的「齋藤水產」社長齋藤又雄則認為，中國人這幾年喜歡吃的扇貝與海膽等，批發價確實受到影響，稱「（批發價）跌了200日圓（約新台幣42元）左右」。他並認為，9月開始的秋季魚季，黑潮影響下來自東北地區的漁獲將會更多，「到時批發價會變成什麼狀況，這可能有點擔心」。

但另一頭，也有來自上海的中國人廚師來豐洲市場看漁獲，他低調稱「鮪魚等很受到（中國）歡迎。日本的食材確實好，不能流通到中國確實有點可惜」。

禁運時期恐將長期化

而在中國果斷給予日本水產品禁運後，將持續到何時？已經成為下一階段的外交議題。熟知兩岸三地政治的東京大學教授松田康博，在接受《朝日新聞》訪問時稱「中國擁有決定真相的全力，一切從他們定義為『核污染水』後，就開始外交上的壓迫了」。

松田也預估，中國跟其他國家外交關係惡化通常是十分快速的，一但惡化後，要恢復則需要很長的時間，預估將來在此議題上兩國外交問題將會長期化。松田也認為，中國如果以非科學的政治方式應對，對於加盟CPTPP、日本企業對中國投資等，將會出現負面影響，習近平政權也喪失了對外政策的戰略性與柔軟性。

神田外語大學教授，專長現代中國的興梠一郎則認為，如同過去日本政府將釣魚台（日稱尖閣群島）國有化，引發對日本的杯葛運動等，現在中國也面臨房地產市場惡化、年輕失業率極高等問題。他稱「看起來目的有可能是為了發洩國內的不滿，直接將批評的對象轉向日本」。

然而，興梠一郎認為，跟過去釣魚台國有化不同，目前抗議活動仍受到限制。中國或許也在等待有利可圖之時。只是如果抗議活動蔓延，官方或許也會擔心對日本的批評，可能轉成對國內的反政府示威活動。如同先前「白紙運動」的反政府示威活動。感到生活困難的人，如果轉向批評政府，到時或許也不奇怪。

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