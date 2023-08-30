聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸祭水產品禁令 日：將循WTO框架因應

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國政府不滿日本排放核處理水入海，宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。 路透社
中國政府不滿日本排放核處理水入海，宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。 路透社

中國禁止日本水產品進口以反制日方核汙水（日本稱「核處理水」）入海，日本外務大臣林芳正廿九日說「完全無法接受」未基於科學根據的措施，要求立即撤銷禁令，並表示將在世界貿易組織架構下因應。

日本朝日新聞報導，談到針對中國禁令向世貿組織提訴的可能性，林芳正說，「將在世貿框架下進行必要因應」。

日本二○一一年發生福島核災後，有關中國等國對日本產品祭出的進口管制措施，日本政府曾在世貿委員會等場合推動各國解除管制。

另外，每日新聞報導，對於中國禁令，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗說，如透過外交管道抗議等無法發揮效果，「也該思考及評估以適當形式採取反制措施」。

林芳正還證實日本駐北京大使館遭投擲磚頭，並重申首相岸田文雄談話，敦促中國採取呼籲其公民冷靜行事等適切措施，確保日本居民和日本駐中國館處安全。

他強調，中國應該提供福島「核處理水」的「正確資訊」，而不是「提供沒有科學根據的資訊，毫無必要地造成民眾疑慮」。

中國外交部發言人汪文斌對此回應，中方一貫依法保障外國人安全和合法權益，並對「日方所謂關切」予以駁斥。

日本 福島 核汙水

延伸閱讀

中國禁日本水產品進口 北海道帆立貝及海參價跌

福島核汙水排海 演變為陸日外交經貿戰

要請習近平吃什麼？ 賴清德：蝦仁飯和全糖珍奶

北韓通知將發射衛星 日相岸田文雄譴責要求中止

相關新聞

陸祭水產品禁令 日：將循WTO框架因應

中國禁止日本水產品進口以反制日方核汙水（日本稱「核處理水」）入海，日本外務大臣林芳正廿九日說「完全無法接受」未基於科學根...

為什麼福島人對核災廢水排海感到擔憂？

（德國之聲中文網）12年前日本東北地區的居民對福島第一核電站發生的核洩漏充滿恐懼。現如今，“311”地震和海嘯已經過去了12年，重建和新的生活早已展開。當地人對核輻射的恐懼基本消散。但是，隨著日本政府

核處理水揭中國反日情節 日貨和服浮世繪都遭殃

日本將「核處理水」排放入海，福島縣機構不斷收到騷擾電話、中國赴日旅行團出現退團潮，一連串反日行動令人聯想起10多年前釣魚...

核輻射檢測儀中國賣到缺貨 測出自家輻射量最高

日本核處理水排海後，中國國內在恐慌情緒蔓延下，除低價的食鹽被搶購一空，連高價的核輻射檢測儀也賣到缺貨。但不少買到貨的中國...

日稱排核汙水獲支持 陸外交部：除美國還有誰支持？

中日對核汙水排放繼續互噴口水。針對美國表態支持日方相關舉措，並肯定日本為排放決定的透明性做出努力，大陸外交部發言人汪文斌...

馬來西亞逾萬人簽名連署 反對福島核處理水入海

日本於24日排放核處理水入海，引起多國擔憂，馬來西亞民間也有「全民發聲，保護海洋」簽名運動，迄今逾萬人響應，並會在簽名連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦