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陸祭水產品禁令 日：將循WTO框架因應
中國禁止日本水產品進口以反制日方核汙水（日本稱「核處理水」）入海，日本外務大臣林芳正廿九日說「完全無法接受」未基於科學根據的措施，要求立即撤銷禁令，並表示將在世界貿易組織架構下因應。
日本朝日新聞報導，談到針對中國禁令向世貿組織提訴的可能性，林芳正說，「將在世貿框架下進行必要因應」。
日本二○一一年發生福島核災後，有關中國等國對日本產品祭出的進口管制措施，日本政府曾在世貿委員會等場合推動各國解除管制。
另外，每日新聞報導，對於中國禁令，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗說，如透過外交管道抗議等無法發揮效果，「也該思考及評估以適當形式採取反制措施」。
林芳正還證實日本駐北京大使館遭投擲磚頭，並重申首相岸田文雄談話，敦促中國採取呼籲其公民冷靜行事等適切措施，確保日本居民和日本駐中國館處安全。
他強調，中國應該提供福島「核處理水」的「正確資訊」，而不是「提供沒有科學根據的資訊，毫無必要地造成民眾疑慮」。
中國外交部發言人汪文斌對此回應，中方一貫依法保障外國人安全和合法權益，並對「日方所謂關切」予以駁斥。
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