為什麼福島人對核災廢水排海感到擔憂？

（德國之聲中文網）12年前日本東北地區的居民對福島第一核電站發生的核洩漏充滿恐懼。現如今，“311”地震和海嘯已經過去了12年，重建和新的生活早已展開。當地人對核輻射的恐懼基本消散。但是，隨著日本政府宣布排放125萬噸會經過過濾處理過的核災廢水，新的擔憂又開始湧上人們的心頭。

福島第一核電站6座反應堆中有3座在地震海嘯之後發生堆芯熔毀。上周，東京電力公司宣布，開啟首輪核廢水排海作業，合計將排放約7800立方米，持續作業17天。

這些年來福島一直努力擺脫“核悲劇”這個代名詞。當地居民說，他們已經慢慢恢復了元氣。但是將核災廢水排入大海讓福島再度成為全世界的頭條新聞——出於那些錯誤的理由。

漁民們擔憂什麼？

福島縣漁業協同組合聯合會會員澤田正（音譯）說：“這真的是太難了。我們抗爭了那麼久，現在事已如此，我們也不知道該怎麼辦。”

他說：“我們縣（漁業聯合會）總共有大約1200名會員，我覺得很多人都沒打算放棄這項職業，不過我們都知道今後的日子會很難過。對我們當中多數人來說，我們別無選擇。我們只能堅持下去並期待最好的結果。”

福島核電站排海首日，中國海關總署宣布，即日起全面暫停進口日本水產品。香港和澳門也紛紛對日本食品進口做出限制。據日經新聞報道，日本農林水產品出口中4成均銷往中國大陸和香港。

韓國政府雖然贊同日本和國際原子能機構提供的科學依據，認為日本海產品可以確保其安全性。但是韓國反對黨卻強烈反對尹錫悅政府的立場。如果朝鮮半島附近海域檢測到的輻射量增加，尹錫悅政府可能也不得不對日本海產品實施進口禁令。

福島縣漁業協同組合聯合會會長野崎哲在發給德國之聲的一份聲明中重申，他反對“沒有得到漁民和公眾理解”的排海作業。

他表示：“我們唯一的心願就是漁民能夠繼續捕魚……在我們生長的地方，可以像（福島核災）事故發生前那樣安心地捕魚。”

政府承諾給予支持

東京政府宣布，准備向那些因排海導致聲譽受損而無法繼續出售漁獲的漁民提供額外支持。然而，受到沖擊的恐怕不止漁業。其它行業也會不可避免地受到影響。

福島縣觀光交流課的官員木村雄介（音譯）說，自從核災事故發生以來，中國大陸、香港和韓國的游客都拒絕前往福島旅游觀光。但是來自世界其它國家地區（包括泰國、台灣和歐洲）的游客則並不太擔心，他們很快就重返福島。

盡管如此，木村承認，排海的新聞可能再次影響到當地的旅游業。他還說：“近年來，我們的大部分游客都來自日本其它地區，很多人都希望表達對福島人民的支持。”

木村補充說：“我們所能做的就是希望人們能聽取官方所說的這裡很安全的說法，並希望情況慢慢好轉。”

中國媒體報道說，福島核廢水排海以來，中國游客赴日旅游的意願大幅降低，甚至出現一些游客退團的情況。

石卷市位於宮城縣東部，距離福島核電站約100多公裡。該市最大的一家酒店的工作人員說，最近幾天沒有客人取消訂房。這名不願透露姓名的工作人員說：“當地的漁民都在討論排海會對他們的生意造成什麼樣的影響，但我覺得普通民眾沒有過多考慮這個問題。”

他還說：“我們的大多數客人都是日本旅客，所以他們的計劃沒有受到影響，也沒有取消行程，但這種情況也有可能發生變化。”

痛苦的回憶

對於很多當地人來說，媒體近期對2011年發生的事件報道驟然增多重新喚起了他們一直試圖忘記的創傷記憶。

櫻花京都律師事務所律師北村健次郎（音譯）說：“所有原告顯然都強烈反對這一決定，他們中的許多人都說，這只會讓他們重新回憶起生命中最艱難的時光。”

他正在為一個群體提供法律幫助。這些人在十多年前還是兒童，由於福島的核洩漏，他們在事故發生之後的一些年逐漸被診斷患有甲狀腺癌。

他說：“他們告訴我，他們再次感到悲傷，所有的創傷又回來了。對他們而言，艱難的時刻又來了。”

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