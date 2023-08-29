別搶了！食用「碘鹽」無法防海鮮內輻射 醫師揭：每天要吃近10斤才能實現

食用碘鹽 能防海鮮內的輻射嗎？

這幾天一直被食用碘鹽的問題，故整理一下，我被問及關於海鮮輻射的防治：

1.食用碘鹽，能防海鮮內的輻射嗎？

答案是否定的！

食用碘鹽並不能防海鮮內的輻射。

這是一個常見的錯誤認知，可能源於對碘和放射性碘的混淆。

2.日常生活中的碘和放射性碘有什麼差別？

碘，是一種人體必需的微量元素，主要存在於食用鹽、海產品等食物中。

而放射性碘，則是一種在核反應堆事故中產生的放射性同位素，具有高度的放射性，可以通過呼吸或食物進入人體，對甲狀腺造成嚴重的傷害。

3.為什麼食用碘鹽，不能防止核輻射？

因為碘鹽中的碘元素含量遠低於需要達到防輻射效果的劑量。

如果依食用鹽中的碘元素含量為20-30毫克/千克。要達到防輻射的效果，成人需要每天服用130毫克的碘化鉀，相當於攝入了99毫克的碘。換算一下，如果想實現減少核輻射，那我們得需要「每天吃近10斤的加碘鹽」！

你要吃10斤的鹽！你身體器官，早已因過量的鹽，而受到傷害了，不是嗎？

例如：過量的食鹽攝入，會增加心臟和腎臟負荷，造成高血壓等疾病併發重症的發生…

4.什麼時候，碘片才能有效？

答案就是：在發生核輻射事故緊急現場，碘片才能發揮效果。

在發生核輻射事故的時候，人體有可能攝入放射性碘。要防止對甲狀腺造成的輻射損傷，就要服用穩定的碘，也就是碘片（一般是碘化鉀），減少甲狀腺對於放射性碘的吸收，從而形成防輻射的作用

5.碘片，並不是萬能的？

答案是正確的！

我們的碘片並不是萬能的，它只能保護甲狀腺，不能阻止其他器官受到放射性物質的影響。

「碘化鉀，僅保護甲狀腺」免受放射性碘暴露，並非每次輻射緊急情況，輻射一定會釋放出放射性碘，而且，碘片只能在專業人員的指導下使用，過量服用，會引起碘中毒或甲狀腺功能失調等副作用

6.食用碘鹽和普通鹽，有什麼差別？

答案就是：碘鹽和普通鹽主要區別在於，有沒有添加碘的含量。而碘鹽，就是指含有碘酸鉀的氯化鈉食鹽。

7.為什麼要在食用鹽加碘？

（a)有加碘食用鹽

由於缺碘容易引發多種疾病，而食用碘鹽，對降低甲狀腺腫大、克汀病、認知功能低下和碘缺乏等有明顯作用。所以大多數地區都會食用，含有加碘食鹽

(b)無加碘食用鹽

無碘鹽，指的是食用鹽中不再額外添加碘化鉀，超市中，一般會在包裝上標明「未加碘」字樣，大部分人不適合吃無碘鹽，主要是一些不缺碘地區的人（居住在水源性高碘地區的居民）和那些特定病患患有甲狀腺功能亢進、甲狀腺炎、自身免疫性甲狀腺疾病等病者，因治療需要遵醫囑，食用無碘鹽。其他人，我們都會建議食用加碘的食鹽。

「在核輻射事故發生前，食用碘鹽並不能預防甲狀腺疾病的」

相反，過量的碘攝入，可能會導致甲狀腺功能障礙。因此，在核輻射事故發生前，不需要食用碘鹽來預防甲狀腺癌。

海鮮的輻射是受多種因素影響，包括海域的污染程度、海鮮的種類、海鮮的捕撈方式和烹飪方式。

如果您擔心海鮮的輻射污染，不是去吃什麼大量含碘的食用鹽，也許您可以採取以下措施，來降低輻射污染物質的風險：

1.選擇本土捕撈或養殖的海鮮為主。 2.避免食用汞含量高的海鮮。 3.避免食用海鮮的內臟和肌肉。 4.避免生吃海鮮，如壽司和生魚片。 5.徹底煮熟海鮮，尤其是帶骨的魚。

總之，食用碘鹽，不能防核輻射，這是一個沒有科學依據的說法。如果發生核泄漏事件，應該聽從有關部門和專家的指示，採取合理有效的防護措施，避免盲目恐慌或自行過度服用碘含量藥物。

英文版 :

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1. https://www.linkedin.com/....../can-iodised-salt...... via @LinkedIn

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