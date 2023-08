別搶了！食用「碘鹽」無法防海鮮內輻射 醫師揭：每天要吃近10斤才能實現

食用碘鹽 能防海鮮內的輻射嗎?

這幾天一直被食用碘鹽的問題,故整理一下,我被問及關於海鮮輻射的防治:

1.食用碘鹽,能防海鮮內的輻射嗎?

答案是否定的!

食用碘鹽並不能防海鮮內的輻射。

這是一個常見的錯誤認知,可能源於對碘和放射性碘的混淆。

2.日常生活中的碘和放射性碘有什麼差別?

碘,是一種人體必需的微量元素,主要存在於食用鹽、海產品等食物中。

而放射性碘,則是一種在核反應堆事故中產生的放射性同位素,具有高度的放射性,可以通過呼吸或食物進入人體,對甲狀腺造成嚴重的傷害。

3.為什麼食用碘鹽,不能防止核輻射?

因為碘鹽中的碘元素含量遠低於需要達到防輻射效果的劑量。

如果依食用鹽中的碘元素含量為20-30毫克/千克。要達到防輻射的效果,成人需要每天服用130毫克的碘化鉀,相當於攝入了99毫克的碘。換算一下,如果想實現減少核輻射,那我們得需要「每天吃近10斤的加碘鹽」!

你要吃10斤的鹽!你身體器官,早已因過量的鹽,而受到傷害了,不是嗎?

例如:過量的食鹽攝入,會增加心臟和腎臟負荷,造成高血壓等疾病併發重症的發生…

4.什麼時候,碘片才能有效?

答案就是:在發生核輻射事故緊急現場,碘片才能發揮效果。

在發生核輻射事故的時候,人體有可能攝入放射性碘。要防止對甲狀腺造成的輻射損傷,就要服用穩定的碘,也就是碘片(一般是碘化鉀),減少甲狀腺對於放射性碘的吸收,從而形成防輻射的作用

5.碘片,並不是萬能的?

答案是正確的!

我們的碘片並不是萬能的,它只能保護甲狀腺,不能阻止其他器官受到放射性物質的影響。

「碘化鉀,僅保護甲狀腺」免受放射性碘暴露,並非每次輻射緊急情況,輻射一定會釋放出放射性碘,而且,碘片只能在專業人員的指導下使用,過量服用,會引起碘中毒或甲狀腺功能失調等副作用

6.食用碘鹽和普通鹽,有什麼差別?

答案就是:碘鹽和普通鹽主要區別在於,有沒有添加碘的含量。而碘鹽,就是指含有碘酸鉀的氯化鈉食鹽。

7.為什麼要在食用鹽加碘?

(a)有加碘食用鹽

由於缺碘容易引發多種疾病,而食用碘鹽,對降低甲狀腺腫大、克汀病、認知功能低下和碘缺乏等有明顯作用。所以大多數地區都會食用,含有加碘食鹽

(b)無加碘食用鹽

無碘鹽,指的是食用鹽中不再額外添加碘化鉀,超市中,一般會在包裝上標明「未加碘」字樣,大部分人不適合吃無碘鹽,主要是一些不缺碘地區的人(居住在水源性高碘地區的居民)和那些特定病患患有甲狀腺功能亢進、甲狀腺炎、自身免疫性甲狀腺疾病等病者,因治療需要遵醫囑,食用無碘鹽。其他人,我們都會建議食用加碘的食鹽。

「在核輻射事故發生前,食用碘鹽並不能預防甲狀腺疾病的」

相反,過量的碘攝入,可能會導致甲狀腺功能障礙。因此,在核輻射事故發生前,不需要食用碘鹽來預防甲狀腺癌。

海鮮的輻射是受多種因素影響,包括海域的污染程度、海鮮的種類、海鮮的捕撈方式和烹飪方式。

如果您擔心海鮮的輻射污染,不是去吃什麼大量含碘的食用鹽,也許您可以採取以下措施,來降低輻射污染物質的風險:

1.選擇本土捕撈或養殖的海鮮為主。 2.避免食用汞含量高的海鮮。 3.避免食用海鮮的內臟和肌肉。 4.避免生吃海鮮,如壽司和生魚片。 5.徹底煮熟海鮮,尤其是帶骨的魚。

總之,食用碘鹽,不能防核輻射,這是一個沒有科學依據的說法。如果發生核泄漏事件,應該聽從有關部門和專家的指示,採取合理有效的防護措施,避免盲目恐慌或自行過度服用碘含量藥物。

