日排核汙水 蔡政府沉默挨批

日本福島第一核電廠排放含氚核汙水入海，駐日代表謝長廷在臉書以溫泉為例，指「微量的放射性元素對身體有益」，引發議論。國民黨立法院黨團昨天要求謝長廷盡快返國述職，並批評蔡政府面對日本政府將福島核汙水排入海洋的做法，竟然完全沒有聲音，罔顧國人權益。

國民黨團首席副書記長李德維指出，謝長廷駐日七年，近幾年從未到立法院外交及國防委員會報告，這次福島排放核汙水事件，謝長廷有必要返國述職，且蔡政府及民進黨主席賴清德對核汙染水排放應有相關立場。

國民黨團也提出三大訴求：政府應向日本政府表達嚴正立場；擬定長期監測計畫讓國人安心；定期派專家至福島電廠，審視排放是否符合標準。

國民黨立委賴士葆說，謝長廷擔任駐日代表期間，時常忘記他是領台灣人民的錢，跟台灣有關的事情，統統和日本同一個鼻孔出氣；不少科學家、核電專家說「如果處理之後無害」，但無害不等於有益，謝長廷的說法，和農業部長陳吉仲之前說萊劑是豬的「營養品」如出一轍。

國民黨立委洪孟楷質疑，若無任何部會監管追蹤核汙水計畫，不就擺爛到底嗎？立法院將審議明年度中央政府總預算案，但很遺憾未看到哪個單位把日本核廢水追蹤機制計畫放入明年工作項目，是否擺明民進黨政府根本在放水？

日籍媒體人早田健文認為，日本排放福島電廠核汙水是錯誤的決策，核汙水對人體傷害程度有多大，在沒有相關醫學、科學檢測報告前，日本政府應先停止排放。

針對日本開始排放福島核汙水，農業部長陳吉仲昨天在台南表示，目前所有檢測數據是安全的，只要有任何疑慮，政府會即刻向日方反映，為全民安全把關。

民進黨團書記長莊瑞雄則為謝長廷緩頰說，謝發言是針對溫泉的礦物質元素，只是剛好碰到國內在討論日本核汙水排放。