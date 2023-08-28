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福島核汙水／狂收過千個騷擾電話 日本旅館表明見+86即掛斷

香港01／ 撰文：歐敬洛

日本排放核廢水後，中國有網友鼓吹撥打長途電話抗議。日本多地收到大量來自中國的騷擾電話，日本警方表明將對所有境外騷擾電話進行調查，同時呼籲民眾考慮使用黑名單，阻截電話騷擾。

日本福島地方新聞《福島民友》報導，自政府排放核廢水後，當地食肆及旅館收到大量顯示「+86」，即來自中國大陸的長途電話。有食肆多日累計收到過千個電話，店主不勝其煩決定把電話線拔掉，直接拒接電話。

另有一間糖果製造公司，同樣收到大量來自「+86」的中國長途電話，有部分是對面大叫「白痴」（バカヤロウ）後即時收線。由於公司有來自中國的生意來往，店長表示不可能因此拒接所有來自中國的電話，因此大感苦惱。

類似的騷擾電話除了福島外，在東北其他地區，首都及大城市的東京、大阪等都收到。山形縣南限市一間溫泉旅館表示，已接煩了騷擾電話，表明一見來自「+86」的電話會即時掛斷。

日本東京電視新聞報導，應中國大量撥打騷擾電話的問題，警方表明會進行跟進，同時呼籲民眾提供資料。警方表示民眾可考慮利用電話黑名單功能，把不認識的電話自動拒接，手提電話更可設定自動拒絕所有境外電話。

延伸閱讀：

福島核廢水｜中國再有日本人學校遇襲 日本外務省呼籲注意安全

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文章授權轉載自《香港01》

日本 福島 核汙水

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