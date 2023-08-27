陸掀反日潮…日本呼籲保證在華居民安全 駐北京大使館促「別大聲講日文」

據法新社報導，日本外務省周六晚間發表聲明說，負責亞洲和大洋洲事務的日本高級外交官浪速博之（Hiroyuki Namazu）對這些騷擾日企的電話表示遺憾，並要求中國駐東京大使館的高級官員呼籲保持冷靜。聲明稱，浪速博之告訴中國大使館官員，在中國也發生了針對日本設施的類似事件。聲明寫道：「我們強烈敦促中國政府采取適當措施，例如呼籲公民冷靜行動，並採取一切可能的措施確保日本在華居民和日本駐華外交機構的安全」。

日本駐北京大使館還敦促在華日本公民不要大聲說日語。

一名福島商人告訴共同社，他的四家餐廳和糕點店上周五總共接到約1000個電話，其中大部分來自中國。他的店因此不得不拔掉電話線。

福島市市長木幡浩（Hiroshi Kohata） 周六在臉書上發文稱，市政府兩天內接到約200個來自中國的電話，當地學校、餐館和酒店也成為目標。他在文中寫道「我將向日本政府報告此事並要求採取行動」。

從東京音樂廳到岩手縣北部的水族館等日本企業和團體報告也稱，他們接到大量來自說中文的人士的電話，以至於難以進行正常運營。

在社交網絡上，有中國網友分享了自己如何日本電話號碼的影片。

日本：海水樣本檢測顯示排海「對人和環境沒有影響」

本周日，日本環境省表示，對福島沿岸11個點的海水樣本進行了檢測，發現氚的濃度均低於7-8貝克勒爾/升的下限值，也沒有發現可能來自其他放射性物質的伽馬輻射。

日本環境省在聲明中說，檢測顯示排海「對人和環境沒有影響」。日本環境省還稱，檢測將以客觀、透明、可靠的方式進行，以防止日本聲譽受損。此外，至少在未來三個月內每周都將公布測試結果。

日本計劃以循序漸進的方式向太平洋排放超過130萬立方米的福島核處理水。這些水來自雨水、地下水以及冷卻福島核電站三個反應堆堆芯所需的注水。這些水經過處理以去除除氚以外的所有放射性物質，然後用海水稀釋後排放入海，以確保其放射性水平不超過 1,500 Bq/L 的目標限值。

日本水產廳表示，對附近海域的魚進行了測試，沒有發現任何異常。

東京電力公司（Tepco）表示，上周五，工廠附近的海水中氚含量為每升不到 10貝克勒爾，低於其自行規定的700貝克勒爾，遠低於世界衛生組織的對飲用水氚含量的標准，即不得超過10000貝克勒爾/升。

東京電力目前儲存著約130萬噸福島核處理水，足以填滿500個奧運會游泳館規模的水池。首批釋放的經處理的核污染水為7800立方米，相當於大約三個奧運泳池，大約耗時17天。

日本對核污染水的處理方式是過濾並稀釋。日本和科學組織稱，過濾並稀釋後排入大海的核廢水是安全的。過濾能夠去除除氚以外的放射性元素。由於氚很難與水分離，因此要對核廢水進行稀釋，直至氚含量降至監管限制一下。

（法新社等）

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