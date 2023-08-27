快訊

還沒告贏福原愛！江宏傑桌球館爆財務問題 突暫停營業

記得刷存褶簿！颱風也無阻 勞保局10筆款項本周入帳

楊志良稱家暴多是因無法修理蔡總統 范雲要求立刻道歉

陸禁日海產輸入有影響？陸海產品最大供應是這國 對日本外銷數量少

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
雖然中國佔日本水產出口比例大，但對日本GDP影響甚微。（Photo by Alex Cockroach on Flickr under C.C. License）
雖然中國佔日本水產出口比例大，但對日本GDP影響甚微。（Photo by Alex Cockroach on Flickr under C.C. License）

日本向海洋排放核污水，中國決定全面禁止日本水產輸入中國！作為中國最大的海產品供應國之一的俄羅斯，則在此時積極與中國洽談新合約，希望能取而代知。但禁令對日本的影響並不大，因為日本水產以內銷為主，即使中國佔日本水產出口超過40%，對總體GDP的影響仍微乎其微。

俄羅斯最大出口國

這次排放的核污水要追溯至2011年日本311大地震導致的福島核災。日本於8月22日確定排放核污水的日期（第一波為8月24日）後，亞洲各國都祭出一定的進口限制，希望降低對民眾可能的危害。然而，據《CNBC》報導，俄羅斯卻在此時趁機和中國達成協議，希望能增加進口中國的數額。

中國本身就是俄羅斯水產的最大出口國。據俄羅斯食品安全監察機構Rosselkhoznadzor七月份的數據，有894家俄羅斯公司獲准向中國出口海鮮。根據官方數據，俄羅斯去年出口約230萬公噸，價值61億美元的水產至中國、南韓以及日本，佔俄羅斯出口總值的一半。

影響微乎其微

根據《日本經濟新聞》數據，中國和香港是目前日本最大的水產出口國，分別佔了22.5%和19.5%，和第三名美國的13.9%有一段差距，因此乍看之下，中國對日本的禁令會嚴重打擊到日本經濟。

然而，《Yahoo News》中，日本經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，就算禁令維持一年，也只會影響日本國內GDP的0.03%。

進口為主、出口為輔

因為日本水產本身就以進口為主，出口比例本身就小，就算損失超過40%的出口市場也不會有太大影響。再加上中國自2011年311大地震後，曾禁止過日本水產進口，進一步降低日本對中國市場的依賴。

值得一提的是，如同七月底的超導體事件，各國以鹽為主要業務的上市公司股票都大漲，例如台鹽就在8月25日漲了10%。源自於大眾認為排放核污水後，會影響海水製鹽的產量，導致未來鹽的供給減少，使得各國出現「囤鹽潮」，鹽的銷量大增。

【更多精采內容，詳見

日本 福島 核汙水 俄羅斯 食品安全

延伸閱讀

謝長廷稱放射性元素有益身體 洪孟楷：日本屁也比較香

核汙水排海 引爆中日角力 傳逾千通中國騷擾電話打爆福島店家

核汙排海…中國全面禁止進口 日本鮪魚價格暴跌24%

誓將日「釘上歷史恥辱柱」 戰狼政協委員促福島改名「輻島」

相關新聞

大陸反日情緒升高…青島日本人學校遭人擲石 日本店家接大量騷擾電話

日本福島24日起將核汙水排放入海，引發大陸強烈不滿，反日情緒也在大陸各地持續擴散。據悉，山東青島日本人學校於當日遭到當地...

陸禁日海產輸入有影響？陸海產品最大供應是這國 對日本外銷數量少

因日本向海洋排放核污水，中國決定全面禁止日本水產輸入中國！作為中國最大的海產品供應國之一的俄羅斯，則在此時積極與中國洽談新合約，希望能取而代知…

港媒報導日核汙水和陸比較「真實資訊」 不久即下架刪除

香港獨立媒體報導，日本24日排放核處理水當天，香港有線新聞曾報導日本核處理水的氚排放量比中國核電站低，且引述學者說法指風...

陸客團剛解禁…核汙水排海波及旅遊業 陸赴日旅遊現「退團潮」

日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日...

為了民族情結？核汙水排海掀陸反日潮 他怒砸自家日料店：改開中餐廳

日本排放核汙水似乎正在中國大陸掀起新一波反日潮。除了退團拒赴日本旅遊、拒買日貨、拒吃日本料理，近日甚至有一名大陸年輕人不...

核汙水排海 引爆中日角力 傳逾千通中國騷擾電話打爆福島店家

日本排放核汙水事件引發中國抗議事件愈演愈烈，引爆中日角力。日媒稱日政府正針對中方反應，強化外交攻勢，與國際原子能總署（I...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦