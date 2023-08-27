陸禁日海產輸入有影響？陸海產品最大供應是這國 對日本外銷數量少

因日本向海洋排放核污水，中國決定全面禁止日本水產輸入中國！作為中國最大的海產品供應國之一的俄羅斯，則在此時積極與中國洽談新合約，希望能取而代知。但禁令對日本的影響並不大，因為日本水產以內銷為主，即使中國佔日本水產出口超過40%，對總體GDP的影響仍微乎其微。

俄羅斯最大出口國

這次排放的核污水要追溯至2011年日本311大地震導致的福島核災。日本於8月22日確定排放核污水的日期（第一波為8月24日）後，亞洲各國都祭出一定的進口限制，希望降低對民眾可能的危害。然而，據《CNBC》報導，俄羅斯卻在此時趁機和中國達成協議，希望能增加進口中國的數額。

中國本身就是俄羅斯水產的最大出口國。據俄羅斯食品安全監察機構Rosselkhoznadzor七月份的數據，有894家俄羅斯公司獲准向中國出口海鮮。根據官方數據，俄羅斯去年出口約230萬公噸，價值61億美元的水產至中國、南韓以及日本，佔俄羅斯出口總值的一半。

影響微乎其微

根據《日本經濟新聞》數據，中國和香港是目前日本最大的水產出口國，分別佔了22.5%和19.5%，和第三名美國的13.9%有一段差距，因此乍看之下，中國對日本的禁令會嚴重打擊到日本經濟。

然而，《Yahoo News》中，日本經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）表示，就算禁令維持一年，也只會影響日本國內GDP的0.03%。

進口為主、出口為輔

因為日本水產本身就以進口為主，出口比例本身就小，就算損失超過40%的出口市場也不會有太大影響。再加上中國自2011年311大地震後，曾禁止過日本水產進口，進一步降低日本對中國市場的依賴。

值得一提的是，如同七月底的超導體事件，各國以鹽為主要業務的上市公司股票都大漲，例如台鹽就在8月25日漲了10%。源自於大眾認為排放核污水後，會影響海水製鹽的產量，導致未來鹽的供給減少，使得各國出現「囤鹽潮」，鹽的銷量大增。

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