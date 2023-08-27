水產無法輸陸 日漁業恐受重創

中國大陸為反制日本排放核汙水，全面禁止日本水產品進口，衝擊日本政界、水產業者及漁民。狀況外的日本農林水產大臣野村哲郎廿五日在內閣會議後記者會中坦言，非常驚訝，完全沒想到。由於中國和香港是日本水產品的最大出口市場，去年占比共達到破四成的百分之四十二，英國廣播公司（ＢＢＣ）廿五日報導，日本政府已承認，地方漁業很可能將因此遭重創。

綜合ＢＢＣ、日本經濟新聞與路透廿五、廿六日報導，中港去年共進口約十一億美元（約台幣三五○億元）的日本水產品；在占比上，中國是個別國家中最高的百分之廿二點五，若不計國家或地區，香港則以百分之十九點五居次，美國則以百分之十三點九排第三位。

中國城市餐廳也不缺海鮮。根據中國海關總署資料數據，在中國輸入海鮮中，日本僅占百分之四，其他多向印度、南美洲的厄瓜多和俄羅斯進口。據報導，全俄共八九四家公司獲准出口海鮮，亟欲趁機搶攻中國市場。

中方禁令亦重創尋求擴大出口市場的日本水產業。日本信用調查公司「帝國資料庫」廿五日表示，已知共約七百家日本食品出口商，將因此遭殃。

中國海關總署資料數據顯示，魚塊除外，中國七月從日本進口的生鮮魚貨為人民幣二二六三萬元（約台幣一億元），月減幅度五成三；年減幅五成四。該報導認為，這顯然受到中國七月開始檢查日本水產品有無含放射性物質影響。

不過，ＢＢＣ報導也點出，水產品在日本整體經濟中的分量不大，以日本對全球貿易的占比為例，水產品還不到百分之一，仍以汽車及機械出口為大宗。