陸現反日情緒 日大使館示警

日本福島核電站啟動核汙染水排放入海後，中國大陸持續在國際上公開抗議，聯合國安理會當地時間廿五日，中國常駐聯合國副代表耿爽就此問題再次表態，稱中方敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核汙染水排海。

中新社報導，耿爽在安理會會議上指出，人為向海洋排放核事故汙染水沒有先例，也沒有公認的處置標準，認為日方做法的正當性、合法性、安全性也一直受到廣泛質疑。他說，堅決反對日本公然向全世界轉嫁核汙染風險，日本應以真誠態度同有關國家和利益攸關方善意溝通，以負責任方式處置核汙染水。

隨著核汙水排海，大陸民間漸漸出現一波「反日情緒」，各家日料店紛紛表態澄清用的水產「不是來自日本」，日本駐中國大陸大使館廿五日以日文發出警示，提醒旅中日僑外出時，非必要勿大聲用日語交談。大陸全國政協委員、知名網紅作家周小平近日公開向政協提案，聲稱要將「福島」名稱修訂為「輻島」，並暫停陸客赴日旅行。

周小平的激進愛國言論曾獲得習近平的欽點。習近平曾囑咐他「希望你們創作更多具有正能量的作品」，周小平因此有「正能量寫手」之稱。但因言論激進，周小平的爭議從未少過。

大陸近來也出現囤鹽風潮，大陸多處城市的賣場都出現搶鹽人潮，大陸市監總局、官媒央視、中國鹽業協會，和各省市政府、鹽業集團均喊話大陸食鹽供應充足，民眾不必囤鹽，並將打擊哄抬情況等。其中，青海省鹽業股份有限公司更發布聲明稱，他們擁有青海茶卡、柯柯兩個天然湖鹽採礦權，可開採湖鹽儲量約十四億噸，其中光是茶卡湖鹽儲量可供大陸全國人民食用七十年。