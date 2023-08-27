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美發聲明挺日 滿意排海處理

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本廿四日開始將福島核汙水分批排海，引發中國大陸等周邊國家及地區政府或民眾反彈。美國國務院廿五日特別發聲明表達支持日本做法，並樂見日本持續與國際原子能總署（ＩＡＥＡ）及區域內各利害關係方保持透明與接觸。

國務院在前述聲明中提到，日本二○一一年三月十一日發生有紀錄以來威力第四強、芮氏規模達九點一的強震，引發的大海嘯重創其東北地區，釀成近兩萬人罹難、數千人受傷、二五○○人下落不明。美國對遭逢這場自然災害的日本民眾致哀，他們向世人展現復甦的勇氣及韌性。

針對該震災造成的核災，該聲明寫道，日本一直保持開放透明態度，尋求負責任地管理福島第一核電廠及核「處理水」的最終排放，並積極與印太地區科學家、合作夥伴及ＩＡＥＡ協調。根據該署的報告結論，日本處理程序安全無虞，合乎國際公認核安標準。正如美國國務卿布林肯十五日所言，美國對日本安全、透明與基於科學的程序滿意。

日本 福島 核汙水

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