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核汙水排海 引爆中日角力

聯合報／ 編譯茅毅、國際中心／綜合報導
日本福島第一核電廠廿四日空拍圖，其營運商東京電力公司同日開始將首批核汙水排海。廠區內可見多個核汙水儲槽。（美聯社）
日本福島第一核電廠廿四日空拍圖，其營運商東京電力公司同日開始將首批核汙水排海。廠區內可見多個核汙水儲槽。（美聯社）

日本讀賣新聞廿六日報導，福島核汙水廿四日開始排海後，以中國大陸為首的外國及地區強烈反彈，北京廿四日更祭出自即日起全面中止進口日本水產品的殺手鐧，日本政府正針對中方反應採取對外及對內的應對措施。

據報導，對外部分，日本正強化外交攻勢，循外交管道抗議。廿四日除了由外務省次官致電中國駐日大使抗議，要求立即取消對進口日本水產品的全面禁令，並尋求九月以後在國際會議場邊舉行中日領袖會談。

另外，日本和國際原子能總署（ＩＡＥＡ）合作，廿五日由外務大臣林芳正及經濟產業大臣西村康稔與該署署長葛羅西視訊會談，合體展現核「處理水」的安全性。同時進一步向對日本較友好、支持排海的歐美國家及南韓尹錫悅政府說明，以孤立中國。

對內部分，日本政府則動用一筆達三百億日圓（約台幣六十六億元）基金，加強援助叫苦連天的日本水產業者及漁民，協助開拓新外銷通路，並改善水產品加工設施。

ＩＡＥＡ駐福島第一核電廠專家廿四日即指稱，第一波排放的氚濃度大幅低於每公升未滿一五○○貝克的標準值。日本農林水產省水產廳也在廿六日公布首波福島第一核電廠周邊海域捕獲魚類的氚濃度檢測結果，顯示和排海前一樣，是未達檢測極限值的未檢出。

葛羅西廿五日在前述視訊會談中宣示，該署將善盡替國際社會把關職責，「本署將一直參與到最後一滴排海」。林芳正廿五日也和墨西哥外長巴塞納通話，巴塞納相信日方將遵守國際標準，支持排海。

儘管日本政府內部也有向世貿組織（ＷＴＯ）提訴的主張，但目前暫考慮藉由九月在東協（ＡＳＥＡＮ）高峰會相關會議場邊，尋求由首相岸田文雄和中國國家主席習近平舉行會談，以敦促中方取消禁令。岸田也將在各國際會議場合，親自為擴大日本水產品海外銷售通路擔任推銷員宣傳。

日本 福島 核汙水

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