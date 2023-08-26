反串要註明？陸媒提4建議「躺平」面對日本核汙水 逆風官方下場慘

日本政府於本月24起將福島的核汙水排放入海，此舉引發各界關注。其中，大陸外交部多次嚴厲譴責日本，不僅全面暫停水產品進口，當地居民更掀起囤鹽潮。當大陸砲口一置對外時，卻有陸媒「唱反調」，在社群平台上建議大家逆來順受、「躺平」應對，貼文曝光後立刻掀起討論，該網媒也不意外地遭到封鎖。

核汙水話題在大陸社群延燒，本月25日，大陸媒體「網易新聞」也在影片分享平台bilibili上發文，建議民眾們應提早做好準備，並給出4點建議：不要結婚生孩子、多存款，少消費、不要買房，不要買車、盡量在家躺平，以「既來之則安之」的態度面對問題，內文更提到「人可能活不了那麼久」、「不要出門亂跑，不上班也沒關係」，消極的心態與大陸主流意識有著明顯對比。

大陸媒體「網易新聞」發表對日本核汙水的4點建議。圖／取自X@torontobigface

網易新聞神似「反串」的貼文立刻引發大陸網友熱議，然而這自嘲式的發文不意外地立刻被當局盯上，不過多久網易新聞的bilibili帳號就遭到封鎖，這幾天已無法更新，而貼文的截圖也在微博上被移除。

大陸媒體「網易新聞」發表對日本核汙水的4點建議，因與官方立場「逆風」，使帳號被封鎖。圖／取自X@torontobigface

針對網易新聞的建議，大陸網友呈現兩極看法，有些人認為「保護自己」的確一個好方法，「就是說對了，所以人沒了，那4點倒是一點都沒錯」、「他說錯了嗎？很務實啊」、「說真話觸發了中國BUG案例」。另一部分的人則認為，應該要積極捍衛自己的權益，「私下調侃沒問題，但是作為有影響力的媒體，公然發出來就有問題了」、「支持小編在家躺平，直接開除不用上班」、「一直都是這樣啊，網易新聞什麼奇行種都有」。