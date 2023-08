日本排放核汙水變信仰對立？ 網批：日本太自私

日本東京電力公司在昨(24)日日本時間下午1時3分(台灣時間中午12時3分),將福島第一核電廠的核處理水排入太平洋,引發許多鄰近國家和人民的擔憂。一名網友提出質疑,「泱泱大國日本要開始把核廢水讓世界買單,以後海鮮能吃嗎?以後海水淨化的水能喝嗎」。

原PO在Dcard閒聊板發文表示有人曾說,「世界可以沒有日本,但不能沒有海洋(The world can live on without Japan, but cannot be without oceans.)」,象徵排出廢水所造成的影響性無遠弗屆。並提到台灣好像沒有什麼討論度,貼文一出,短短時間累積上千則留言回覆,分享對於排放核處理水的想法。

有網友表示,核廢水與核汙水是不同概念,「要排放的不是核廢水,而是核汙水喔」、「排放的汙水不是只有氚,正常的冷卻廢水都有氚,本來影響就很小,問題是日本的廢水是經過核外洩汙染的,包含銫、碘、鈷」,也有網友點出無須糾結名稱,「只有對岸才在那邊糾結他叫核廢水還是核汙水,我看大部分新聞都寫核廢水,知道他排的是什麼就好,又不是他叫核廢水就會變不一樣」。

但有許多網友跳出澄清排放沒問題,「本科系專業,一切如果符合標準那就真的沒問題」、「拜託有疑慮去看學術報告,不要看新聞在那邊瞎緊張」、「叫你們去看學術研究,看都沒看,核議題已經從科學變成信仰對立了」、「我記得目前的報告是不會對近期環境產生太大影響,但未來不敢掛保證,要建立完善的監督機制」。

不少網友反駁上述的論點,認為日本行為沒有考量他國,「日本XX國家,海洋是共用的,不管別國的勸阻,真是自私」、「目前就是沒有任何科學證據,顯示這些水百分之百沒有危害」、「日本說有合格就一堆人護航,歷史上許多工業災難,最初也都是政府或資方騙老百姓其物質是無害的,才造成重大傷亡」。

經過日本當局多年的討論,決定藉由長達1公里的管線,將核處理水排放入海,每天最多排放50萬公升。透過東電模擬試算後,最後也要到2051年,才可能排放完畢,耗時約30年。

我國漁業署說,根據原能會的資料,若單純以海流來說,到台灣非常少量。國人大多食用的是沿近海魚種,北太平洋主要是秋刀魚,會加強秋刀魚的檢測,過去檢測50件以下,接下來會增加到80件。而香港政府宣布禁止源自東京等10個都縣的水產品進口,香港食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀則建議香港市民,以後黑鮪魚、或比目魚等底棲性魚類,以及貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產最好少吃為妙。