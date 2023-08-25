日本排放核汙水變信仰對立？ 網批：日本太自私

日本東京電力公司在昨（24）日日本時間下午1時3分（台灣時間中午12時3分），將福島第一核電廠的核處理水排入太平洋，引發許多鄰近國家和人民的擔憂。一名網友提出質疑，「泱泱大國日本要開始把核廢水讓世界買單，以後海鮮能吃嗎？以後海水淨化的水能喝嗎」。

原PO在Dcard閒聊板發文表示有人曾說，「世界可以沒有日本，但不能沒有海洋（The world can live on without Japan, but cannot be without oceans.）」，象徵排出廢水所造成的影響性無遠弗屆。並提到台灣好像沒有什麼討論度，貼文一出，短短時間累積上千則留言回覆，分享對於排放核處理水的想法。

有網友表示，核廢水與核汙水是不同概念，「要排放的不是核廢水，而是核汙水喔」、「排放的汙水不是只有氚，正常的冷卻廢水都有氚，本來影響就很小，問題是日本的廢水是經過核外洩汙染的，包含銫、碘、鈷」，也有網友點出無須糾結名稱，「只有對岸才在那邊糾結他叫核廢水還是核汙水，我看大部分新聞都寫核廢水，知道他排的是什麼就好，又不是他叫核廢水就會變不一樣」。

但有許多網友跳出澄清排放沒問題，「本科系專業，一切如果符合標準那就真的沒問題」、「拜託有疑慮去看學術報告，不要看新聞在那邊瞎緊張」、「叫你們去看學術研究，看都沒看，核議題已經從科學變成信仰對立了」、「我記得目前的報告是不會對近期環境產生太大影響，但未來不敢掛保證，要建立完善的監督機制」。

不少網友反駁上述的論點，認為日本行為沒有考量他國，「日本XX國家，海洋是共用的，不管別國的勸阻，真是自私」、「目前就是沒有任何科學證據，顯示這些水百分之百沒有危害」、「日本說有合格就一堆人護航，歷史上許多工業災難，最初也都是政府或資方騙老百姓其物質是無害的，才造成重大傷亡」。

經過日本當局多年的討論，決定藉由長達1公里的管線，將核處理水排放入海，每天最多排放50萬公升。透過東電模擬試算後，最後也要到2051年，才可能排放完畢，耗時約30年。

我國漁業署說，根據原能會的資料，若單純以海流來說，到台灣非常少量。國人大多食用的是沿近海魚種，北太平洋主要是秋刀魚，會加強秋刀魚的檢測，過去檢測50件以下，接下來會增加到80件。而香港政府宣布禁止源自東京等10個都縣的水產品進口，香港食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀則建議香港市民，以後黑鮪魚、或比目魚等底棲性魚類，以及貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產最好少吃為妙。