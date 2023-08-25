就是現在！福島核汙水排入太平洋 探索概念中影響最大的國家是？
image source：示意圖／unsplash
文／陳宣懿
福島第一核電廠於台灣時間中午12時啟動核汙水排放作業，東京電力公司24日表示，福島第一核電廠的核汙水的氚濃度介於每公升43至63貝克，遠低於每公升1500貝克的排放標準。中國生態環境部稱日本政府是強行排放，此舉動集自私、不負責任。此外，中國生態環境部也說明，將展開2023年度管轄海域海洋輻射環境監測。
日本爭議核汙水排海！網友：日本人提告，台灣不抗議？
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/08/24 凌晨0:00～2023/08/24 中午12:30）統計調查，核汙水入海造成的影響全球矚目，除了台灣氣象局持續監測汙水排放情況，中國媒體也十分關注，中國媒體引述北京清華大學2021年實驗的結果指出，「核污水240天到達中國沿海，1200天覆蓋北太平洋」，引起輿論譁然。該研究也顯示，長期來看美國聖地牙哥附近海域的污染物濃度將高於中國上海和日本宮崎，對美國影響更大。有網友認為，「日本正毀滅全世界的海洋生態環境」、「福島人抗議且告上法院，台灣不抗議？」；但也有人表示，「符合排放標準免驚」、「會變浩克嗎？」。
網友關注「福島核汙水」 探索概念出現排放天數、柯文哲
另外，日本預計17天排放7800噸核汙水，不少國人憂慮福島核汙水會影響台灣海洋生態。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，大家期望日本是負責任的大國，他也認為應該不會有問題，但為敦親睦鄰，呼籲日本公開數據讓各國釋疑。因此福島核汙水相關話題的探索概念出現「對美國影響更大」、「預計17天排放7800噸」、「柯文哲」、「氣象局」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月24日（凌晨0:00至中午12:30）。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『福島核汙水入海』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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