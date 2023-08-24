快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

抗議日本排核汙水 南韓16名大學生闖大使館遭逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓大學生團體反對日本排放核汙水，並試圖闖入日本大使館，遭到警察逮捕。圖片來源／路透
南韓大學生團體反對日本排放核汙水，並試圖闖入日本大使館，遭到警察逮捕。圖片來源／路透

日本福島第一核電廠於今日開始排放核汙水，引發南韓社會強烈反對。今（24）日中午，當地大學生團體高喊「停止並反對福島排放核污水」，並試圖闖入日本在韓大使館，共16名大學生遭到警方逮捕。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，當地大學生團體「進步大學生陣線（진보대학생넷）」當地時間中午12點半左右，在首爾鐘路區日本大使館前舉行抗議記者會，反對日本排放核汙水。

記者會結束後，這群大學生們高舉寫有「大韓民國國民反對排放核汙水」、「譴責為了選舉票而出賣國民生命的尹錫悅總統」字樣的布條，試圖闖入大使館，部分學生甚至意圖搭乘電梯前往日本大使館辦公室所在的8樓，當場遭到警方逮捕。

當地大學生團體高喊反對排放核汙水，神情激動。圖片來源／路透
當地大學生團體高喊反對排放核汙水，神情激動。圖片來源／路透

「進步大學生陣線」今日下午1時，在Facebook上發文表示，「強行排放核汙水的日本政府，和阻止反對民眾發聲的警察與尹錫悅政權都是共犯」。

日本 福島 核處理水 核汙水

延伸閱讀

必比登入選27家！一張「交通神圖」吃遍高雄美食 網讚翻：快存起來

日本人太嚴格？他查名店Google評論很低分 內行曝基準：這分數算神了

他喜開泡麵見「這一幕」傻眼 網急喊：瑕疵品真的別吃

鬆餅不幫客人放鮮奶油 法國迪士尼員工為此遭解僱怨：都罷工害的

相關新聞

整理包／日本排核廢水 6大Q&A毒物專家解析罹癌風險

日本政府已在今日台灣時間中午12點開始排放福島核電廠氚水，表示稀釋後氚濃度每公升含量僅63貝克，遠低於預設氚濃度不超過每...

福島核汙水排放畫面曝！當地漁民被告知「不要和媒體交談」

日本福島第一核電廠核汙水已於今天台灣時間中午12時起開始排放，根據BBC報導，核汙水排放的現場畫面已開始釋出。

大海不是日本垃圾桶！抗議民眾聚集日本駐韓大使館 16人遭警逮捕

綜合路透和韓聯社報導，日本今天於台灣時間12時起排放福島第一核電廠核汙水，引發大批南韓民眾聚集日本駐韓國大使館外示威，1...

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

在日本24日正式將核汙水排海後，大陸海關總署隨即公告，為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護...

日本核廢水排海 港專家呼籲3類海鮮以後少吃

日本於台北時間24日12時開始排放核廢水，香港政府決定於同日起，禁止源自東京等10個都縣的水產品進口。香港食物及環境衛生...

直播／氣象條件沒問題 日福島核汙水中午開始排放入海

NHK報導，東京電力公司已於日本當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）開始排放福島第一核電廠核汙水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦