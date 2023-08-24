抗議日本排核汙水 南韓16名大學生闖大使館遭逮捕

日本福島第一核電廠於今日開始排放核汙水，引發南韓社會強烈反對。今（24）日中午，當地大學生團體高喊「停止並反對福島排放核污水」，並試圖闖入日本在韓大使館，共16名大學生遭到警方逮捕。

根據韓媒《朝鮮日報》報導，當地大學生團體「進步大學生陣線（진보대학생넷）」當地時間中午12點半左右，在首爾鐘路區日本大使館前舉行抗議記者會，反對日本排放核汙水。

記者會結束後，這群大學生們高舉寫有「大韓民國國民反對排放核汙水」、「譴責為了選舉票而出賣國民生命的尹錫悅總統」字樣的布條，試圖闖入大使館，部分學生甚至意圖搭乘電梯前往日本大使館辦公室所在的8樓，當場遭到警方逮捕。

當地大學生團體高喊反對排放核汙水，神情激動。圖片來源／路透

「進步大學生陣線」今日下午1時，在Facebook上發文表示，「強行排放核汙水的日本政府，和阻止反對民眾發聲的警察與尹錫悅政權都是共犯」。