日核汙水今排海 我抽檢13項高風險水產品

日本政府和東京電力公司計畫最快今天台灣時間中午十二時起，將福島第一核電廠的核汙水排海，衛福部強調根據監測結果，評估風險未增加，暫不跟進香港和澳門禁止日本十都、縣水產進口的決定，會維持正常食品邊境管制措施，但會針對日本海藻、鮭魚、秋刀魚等十三項高風險水產品，逐一進行含氚量抽檢。

衛福部食藥署副署長林金富解釋，食藥署針對日本水產品，展開為期四年的監測計畫，去年檢驗廿五件，今年已檢驗廿七件，將以收集的五十二件日本水產品氚含量為基準值，待日本排放氚水後，預計再抽驗七十三件進行比較，今、明兩年預計採檢逾兩百件。若檢測結果異常，就會把抽驗件數往上調，若發現氚汙染風險增加，將與專家討論，啟動因應措施。

因擔心日本核汙水排海的後續影響，部分南韓消費者和零售商早前已開始囤鹽。圖為首爾市民在一家超市購買政府儲備海鹽。新華社

至於民眾擔心核汙水影響台灣，中央氣象局表示與原能會合作建置「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，分析為期十年歷史擴散，模擬擴散情形後發現，台灣附近海域將分別在核汙水排放後一至二年、第四年，出現兩次較明顯的氚濃度，但根據模擬濃度都遠比國際安全標準少一百倍以上，影響微乎其微。

大陸媒體則報導，北京清華大學研究團隊的一項模擬結果顯示，日本核汙水在排放後的兩百四十天，就會到達大陸沿岸海域，並於一千兩百天後到達北美沿岸，並覆蓋幾乎整個北太平洋，符合台灣模擬發現美國才是影響最重的國家。大陸外交部發言人汪文斌就稱，若日方一意孤行，就必須為此承擔歷史責任，不希望今天成為「海洋環境的災難日」。