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陸清大模擬日核廢水排海：1200天將幾乎覆蓋北太平洋

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本政府宣布於24日起，要將福島電廠含氚核廢水排放入海。（路透）
日本政府宣布於24日起，要將福島電廠含氚核廢水排放入海。（路透）

不顧全球各界反對，日本政府仍決定於24日起將核廢水排入海洋。大陸對此向日本提出嚴正交涉，並指出，日方強推核汙染水排海，無疑是在拿全球海洋環境和全人類健康當賭注。陸媒報導，早在2021年，北京清華大學團隊曾模擬日本核廢水排海，結果顯示核廢水在排放後的240天就會到達大陸沿岸海域，並於1200天後將到達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。此研究在近期又重新在大陸網上掀起熱議。

據觀察者網報導，儘管日本政府近期不斷強調經過處理後的汙水中基本不存在除氚以外的放射性核素，並且氚的濃度也會降到相關標準的40分之一，但核廢水在排放之後將如何擴散、對周邊國家乃至整個太平洋將產生哪些影響等問題均有待證實。

報導指出，早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計劃的長期模擬。其中，於宏觀模擬結果顯示，核廢水在排放後240天就會到達大陸沿岸海域，1200天後就會抵達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。隨後，汙染物會同時在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，並且通過澳洲北部海域向印度洋移動。

研究提醒，儘管汙染物的排放位置是在福島附近，但隨著時間的推移，汙染物高濃度區域將沿著北緯35線附近向東方延伸，在2400天時，大陸東南沿岸海域將呈現濃度較低的淺粉色，而北美西側海域基本將被濃度較高的紅色覆蓋。

此外，除宏觀擴散之外，研究人員從微觀角度進行氚的擴散模擬。研究指出，與宏觀擴散分析注重汙染物的整體分布不同，微觀擴散分析更加關注汙染物個體的行為，也因此它能夠支持汙染物的擴散路徑分析。

另，對模擬結果中到達沿岸海域的某三個污染物微粒，研究人員以400天為取樣間隔，得到它們的運動軌跡，獲知美洲沿岸海域的污染物主要透過橫跨太平洋而到達。

早在2021年，北京清華大學團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計劃的長期模擬。圖為氚的宏觀擴散模擬結果。（取自觀察者網）
早在2021年，北京清華大學團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立了海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計劃的長期模擬。圖為氚的宏觀擴散模擬結果。（取自觀察者網）

日本 福島 核處理水

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