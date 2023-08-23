日本政府明起將排放福島核電廠「核處理水」至海中，持續放流卅年，引發日本漁民，以及鄰近的中國大陸、香港等強烈反對，但南韓則表示「不支持，也不反對」。

美國國務卿布林肯日前表示，美國對日本這項計畫感到滿意。歐盟則於七月解除福島縣農漁產品進口限制。

中國大陸外交部發言人汪文斌昨表示，已向日本提出嚴正交涉。陸副外長孫衛東昨召見日本駐北京大使，抗議日方行為。港、澳昨宣布禁止相關水產品進口。

韓聯社引述南韓官員廿二日指稱，針對日本福島核汙水排海計畫，南韓不支持，也不反對。南韓國務調整室國務第一次長朴購然說，「政府評估後認為，該計畫沒有科學或技術上的問題」，若福島核汙水中輻射物質超標，將要求日方立即停止排海計畫，並知會南韓。

南韓曾三度與日本會談，討論福島汙水排海的後續措施，要求日方讓南韓專家參與監控汙水排海過程。南韓自二○一三年起便因憂心輻射汙染，禁止福島附近八個都道府縣的漁產進口南韓。