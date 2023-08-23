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食藥署：日所有水產品一概檢驗

聯合報／ 記者劉宛琳胡瑞玲林縉明鄒尚謙／台北報導

日本即將排放核廢水，國民黨表示，尊重國際原子能總署（ＩＡＥＡ）的判斷，科學證據可以證明一切，但對生態和漁產的影響，需要即時進行偵測與評估，呼籲應公布監控機制，並接受國際監督。民眾黨立委邱臣遠則表示，日本核廢水的流向影響到台灣近海海域，政府相關部會必須保障漁民權益、為民眾把關食安。

我國食藥署副署長林金富表示，之前與原能會合作開發檢驗食品中氚殘留的方式，去年至今共採檢廿五批，檢驗結果均低於可測值；先前食藥署召開專家會議討論此事，決議針對日本所有種類水產品「一概檢驗」，另持續跟原能會合作，監測日本水產品的氚殘留情形。

原能會表示，二◯二◯年建立跨部會平台，並建置海域擴散海洋資訊平台，強化海域與海產輻射監測，建立海洋擴散評估模式持續監測，並參照國際標準嚴格監測，為國人安全與健康把關。

對於日方無視國內外、漁業界反對和關切，仍決定排放核廢水，全國廢核行動平台表達強烈抗議，福島核廢水排放的安全及其影響，飽受科學界與民間團體的強烈質疑，而日政府及東電曾承諾在未經各方理解的情況下，不會採取任何措施。

綠色和平認為，日政府無視科學證據，侵犯日本及太平洋地區人民人權，不符合聯合國海洋公約，輕忽廣大民眾及漁民的擔憂；我國政府除須監測核廢水外，還需與日本當局交涉賠償安排，並借鑒前車，在未來能源規畫中全面淘汰核能，以免台灣同樣陷入核災的泥沼當中。

日本 福島 核處理水

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