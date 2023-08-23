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不顧漁民反對 日核汙水明起排海

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導
日本政府召開相關閣員會議，不顧漁民反對，決定廿四日開始將福島第一核電廠的核汙水排放至大海。（法新社）
日本政府召開相關閣員會議，不顧漁民反對，決定廿四日開始將福島第一核電廠的核汙水排放至大海。（法新社）

日本政府廿二日召開閣員會議，決定只要氣象海象條件許可，廿四日將福島第一核電廠的核汙水（日本核處理水）排放至大海，預估持續放流三十年。日本首相岸田文雄說，未來數十年政府都會負起責任，另編補助水產品等相關預算。國際原子能總署（ＩＡＥＡ）認為，福島核汙水放流大海，符合國際安全標準。

日本把高濃度放射性物質的輻射汙染水，經多核種除去設備（ＡＬＰＳ）處理，但ＡＬＰＳ技術無法除去「核種氚」，因此以海水稀釋。岸田文雄昨天下午與日本全國漁會會長坂本雅信會談，儘管漁會人士反對汙水排海，但政府仍按原訂計畫進行。

東電估算，想排空現有儲存槽的核汙水至少要三十年，但目前每天新增一三○噸被輻射汙染的地下水；日本政府及東電評估，二○四一年到二○五一年廢爐完成後，汙水可能還會繼續排放。

岸田廿日前往東電的福島第一核電廠視察，了解核汙水排海前的準備。漁民則痛批，政府沒有遵守當初的承諾，大部分漁民並未同意核汙水排入海中。

時事通信引述福島七十一歲漁夫小野春雄的談話，「大臣和首相都只跟少部分的漁業界人士會面，沒有跟在地的漁夫直接對談、取得諒解。」

小野指出，日本政府曾承諾沒有取得當地漁民的諒解，就不會將核汙水排海，「如今政府食言了」，排放汙水對漁業只有弊沒有利，以後大家不敢買魚。

六十二歲漁夫新妻竹彥說，「我們被政府騙了。」；另有漁民說，「安全不代表安心」，日本政府強調核汙水的安全性，但不能讓漁民對未來生計感到放心。

在福島經營衝浪店的豬狩優樹表示，核汙水安全性已得到充分討論，但擔心衝浪客因此不敢再來玩水。柿農佐藤指出，農民同樣擔心風評被害，排放時間很長，希望東電拿出具體、有誠意的作法。

不過，大部分日本民眾傾向支持核汙水排海，ＦＮＮ電視台七、八月兩次調查顯示，超過五成受訪者眾贊成。

日本 福島 核處理水

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