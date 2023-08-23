芒果循鳳梨釋迦模式輸陸？農糧署搖頭

中國大陸禁止台灣芒果輸入，外界建議芒果主產區的台南、屏東、高雄等縣市首長循台東鳳梨釋迦模式，重新向大陸提出申請、恢復輸陸。農業部農糧署長胡忠一表示，國際貿易涉及國與國談判，中國大陸若故意找地方政府談，中央政府職權就被架空，這樣不對等，南部三縣市不會跟中國大陸談。

胡忠一昨說，芒果出口大陸採溫湯（浸泡熱水）處理，殘留介殼蟲機率低，賣到全世界皆未被查到介殼蟲問題，中國大陸卻稱查到兩批芒果有介殼蟲；日本若發現介殼蟲就採薰蒸，薰蒸後再檢查，若沒有發現蟲就可入關，非像大陸直接暫停輸入。

胡忠一表示，台灣芒果出口接近尾聲，現在沒有出口的必要，最大產地的台南市、屏東縣、高雄市的縣市政府都不會去談。鳳梨釋迦產地九成五來自台東縣，台東縣府當然很急，但國際貿易涉及國與國談判，「除非中共降低國格覺得和縣政府就可以談」。

高雄市長陳其邁說，高雄一年輸陸只廿五公噸，影響非常小，但中國以非科學的單方面、片面行政措施，可能違反ＷＴＯ相關貿易規範，這種做法非常不好，對農民或國際貿易來說都是錯誤示範。陸委會主委邱太三也說，國際社會當然關注中國是不是會用經濟手段、特別是經貿手段作為武器威脅，ＷＴＯ原本就有機制和規範，農業部會循ＷＴＯ途徑解決。

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，過去兩岸關係好，面對病蟲害防檢疫問題，因為「讓利」而睜隻眼、閉隻眼；大陸開始檢討ＥＣＦＡ，回歸正常貿易不再讓利，且台灣禁止大陸上千項產品進口，也屬貿易不公平，雙方最好能坐下來談；他說，農業部應想辦法面對這些問題，不是轉變銷售國家，而是轉變銷售產品，讓其附加價值提高。

台大農經系教授徐世勳表示，過去ＥＣＦＡ讓利，農產品銷陸零關稅，有競爭優勢，但台灣在氣候變遷調適不佳，缺水、缺地又工資高漲，整體農業產業調整應加速，否則會來不及。