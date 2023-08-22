藍籲勿傷農民 白稱以商逼政

大陸暫停進口台灣芒果。國民黨表示，對岸與民進黨再度因政治分歧影響台灣農民權益，對此感到遺憾，期盼雙方能理性溝通，為兩岸人民福祉一起努力，消弭彼此對立。國民黨立法院黨團則呼籲中國大陸不要有任何政治考量，政治歸政治、經濟歸經濟，不要傷及無辜農民權益。

國民黨提四點呼籲和建議：希望政府採取具體行動解決問題；台灣芒果是否帶有病蟲害需通過科學專業認定，建議政府派專家組團前往大陸釐清事實，透過雙邊對話談判化解爭端；兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，同意建立「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」並及時通報、快速核查，盼政府善加運用。

【記者歐陽良盈／台北報導】民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，「以商逼政」是中國大陸一直以來的對台手段，過去有很多農產被禁先例，問題一直存在，政府既知大陸市場變數多就應做好相關準備。民眾黨團總召邱臣遠表示，估計明年大選前還會有經貿制裁、軍事威脅，目的是希望台灣內部產生紛爭，希望民進黨政府不要因選舉又來操作抗中保台。

【記者丘采薇、林銘翰／台北報導】大陸暫停輸入台灣芒果，總統府及民進黨未公開回應。民進黨立委林俊憲表示，如果賴清德晚一點訪美，是不是又要換文旦「被害蟲」？中國老是玩以商逼政這招，每用一次效果就會降低，到現在幾乎沒作用了。

時代力量立委陳椒華表示，農委會應盡速協助台灣農民，釐清具體檢出什麼有害生物，並譴責中國再次以經濟制裁打壓台灣。