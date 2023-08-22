學者：北京丟議題 讓台擴大內爭

大陸宣布暫停台灣芒果輸陸，政大東亞所特聘教授王信賢認為諸如禁止台灣鳳梨、釋迦、蓮霧，政治象徵義意大於實質影響；他說，陸方主要目的是讓台灣內部發生爭論，北京有感於「非綠陣營」選情不樂觀，於是「不演了」，預計在台灣總統大選前仍會繼續丟議題讓台灣內部擴大爭論。

王信賢說，副總統賴清德過境美國，大陸「中台辦負責人」發表措詞強硬回應，指賴清德是不折不扣的「台獨工作者」，這些強硬言論和口氣都代表對台灣選舉情勢的強烈擔憂；不過，共軍東部戰區發動對台軍演，更大意義是防範「小北約」的形成，當然也是企圖影響台灣選舉。

「又來了」逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲認為芒果禁令對我影響有限，但近期兩岸氛圍不佳，為何在這個時間點？此時暫停輸入台灣芒果不是很聰明。

楊明憲說，大陸商務部今年四月啟動對台灣貿易壁壘調查，八月十七日認定台灣涉違反世界貿易組織相關規則，將中止或部分中止ＥＣＦＡ項下給台灣的關稅優惠，「但這個問題早已存在十年以上」，有爭議或不公平貿易應依循機制協商；他說，台灣芒果也外銷日本，日本檢疫標準更嚴格卻能通過，他不認為外銷到大陸的芒果會不一樣，就算被檢出大洋臀紋粉蚧，國際作法只會針對個案銷毀、退運，不會提升到整個產業禁止。

台灣產業關聯學會名譽理事長、前台大農經系主任兼所長徐世勳表示，大陸因兩岸簽署ＥＣＦＡ而讓利給台灣，台灣欲與美國簽訂台美自由貿易協定ＦＴＡ，陸方沒理由繼續讓利，對暫停輸入台灣芒果的決定，一點不意外。