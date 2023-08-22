觀察站／兩岸對立 只會讓基層人民受苦

副總統賴清德甫結束出訪行程，北京反制手段不停歇，迄今不到十天已至少五度出手，涵蓋面從經濟貿易、外交、軍事到農產品，可謂針對性十足。兩岸人士觀察，大陸就賴清德過境美國，態度異常強硬。

賴清德八月十二至十八日出訪我友邦並過境美國紐約和舊金山。他八月十三日抵達紐約，隔天，大陸商務部對台灣進口的聚碳酸酯（ＰＣ塑料）發起反傾銷調查。接著透過外交部、國台辦加強「文攻」，重批賴是徹頭徹尾的台獨分裂分子和麻煩製造者。

軍事方面，共軍再度發動對台軍演，台海情勢陡升。之後又透過商務部和國台辦聲明，暗示可能收回ＥＣＦＡ經貿紅利。直至昨天宣布暫停台灣芒果輸入。

儘管芒果禁令看似品項單一，且台灣芒果出口到大陸比率本來就低，「實質」影響有限，但也要看到芒果多產於台灣南部，是綠營長期執政所在，再對比六月間大陸宣布恢復台灣釋迦進口，釋迦產地多在藍營執政的台東縣，北京意欲釋出的政治訊號不言可喻。

北京因應賴清德過境美國，外事系統動得最早。中共駐美大使謝鋒七月十九日就喊話「當務之急是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的『灰犀牛』」，由此研判中共外事系統至少從七月中下旬就開始展開與美方磋商談判，試圖力阻賴的過境。

事後來看，中共當然未能成功阻止賴清德過境美國，但總體來說，賴這次出訪並未出現令美方意外的言行，偏向謹慎低調。這不能不令人聯想到美中之間可能早就對賴的赴美安排有過交手。

中央研究院歐美所研究員林正義昨在國策研究院舉行的座談會指出，賴清德去年一月過境美國洛杉磯，曾與美國十多位國會議員進行視訊會議，這次過境，美國總統拜登與蔡政府都非常謹慎，讓賴盡量低調，顯然是美國與台灣非常謹慎討論出的方向，「根本不是北京所想像『以台制華』劇本」。

儘管如此，大陸似乎仍繼續對台出手，兩岸當局之間的對立繼續加深。但大陸再度拿台灣水果祭旗，結果恐怕是兩面刃，因為無論檯面理由多麼正當，受到直接損害的仍是台灣基層果農。大陸損人不利己的作為，最後很可能只會讓兩岸人民距離愈來愈遠。