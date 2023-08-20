憂川普回鍋 拜登欲確立三國同盟

美國、日本和南韓領袖十八日大衛營高峰會後發表的聯合聲明著眼中國大陸和北韓威脅，但紐約時報同日報導，三方敲定的新安全協議亦可能顧慮到美前總統川普若重掌白宮，恐再動搖三方同盟關係，因此拜登與日韓領袖皆盼將三國同盟明文確立，使此一長期戰略架構不致被川普或其他繼任者推翻。

雖然峰會後公布的「大衛營原則」未提及川普，但背後可能考量到他若明年大選勝出，可能再使美國與其最密切印太盟友日本及南韓的關係破裂。因此川普可謂拜登推動三國同盟的潛在因素，美國盼藉由本次峰會，將長期未能實現的三國同盟鞏固成形。

川普二○一七年至二○二一年任內外交政策陰晴不定，曾揚言縮減對日本及南韓長期的安全、經濟承諾，甚至偶有敵意，更不時向俄羅斯、北韓和中國等對手示好，常令熟悉與華府較穩定互動模式的日本及南韓不知所措。

兩國領袖希望拜登擘畫的三方協議有助避免未來白宮政策丕變。與會的三位領袖盼藉由承諾每年例行舉行三方峰會，使新的合作關係制度化。

被媒體問及美國的亞洲盟友，如何能夠對川普的美國優先政策主張安心時，拜登強調，面對危機時，同盟關係對美國安全的保障，還表明對川普的外交政策大多不苟同。美國若走上孤立等於自我弱化，擁有盟邦和同盟關係方能使美國屹立不搖。

日相岸田文雄和南韓總統尹錫悅在峰會的對外發言，都未直接提及川普，但同樣展現欲將峰會成果延續到未來繼任者的意圖。尹錫悅表示，三國聚焦在建立可維繫數年的同盟關係，三方也將舉行全球領袖青年峰會，以強化三國新世代間的連結。

華府智庫威爾遜國際學者中心亞洲項目代理主任後藤志保子表示，美日及南韓政府透過各項新機制，加深領導高層以下的合作，即使又有一位陰晴不定的總統入主白宮，三國政府仍可能維繫功能性連結。這當然是為了政治高層更迭的避險。