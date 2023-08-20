反制陸俄 美日研發反彈道飛彈

日本首相岸田文雄十八日在大衛營與美國總統拜登舉行雙邊會談，時間約卅分鐘，在美日和南韓三方高峰會前進行。兩人同意合作研發新型反彈道飛彈「滑翔階段攔截器」（ＧＰＩ），攔截中國大陸、俄羅斯及北韓研發、生產和部署中的高超音速（極音速）武器，以強化美日同盟的嚇阻力。

讀賣新聞等日媒同日報導，這是美日繼共同研發增程型標準三型二Ａ批次反彈道飛彈後的第二例。這類武器時速可達音速五倍（五馬赫、約六一二五公里）以上，還能夠以不規則軌道低空飛行，現有雷達難以捕捉，因此一般認為難以攔截。美日將在火箭發動機和耐熱等技術上合作。

針對俄烏戰爭，兩人也同意今後除了與七大工業國集團（G７）成員國緊密合作，還將持續嚴厲制裁俄羅斯與支持烏克蘭。至於中國，兩人均認為在有共同利益的議題上，美日仍有必要與其合作，亦又再強調台海和平穩定重要性，呼籲兩岸和平解決問題。

拜登政府已表明支持而且理解日本政府將排放福島核汙水入海的計畫，岸田對此感謝拜登。兩人還就兩國合作防制該計畫相關的假訊息交換意見。

兩國也希望合作研發將在高度約五五○公里低地球軌道上運行的多枚小型衛星，加以連動的「衛星星系」（或稱衛星星座），以加強偵察敵方飛彈的能力。

岸田另就本月美國夏威夷茂宜島野火嚴重災情表達慰問，並代表日本政府提供災民約兩百萬美元（約台幣六四○○萬元）的援助。

此外，拜登和南韓總統尹錫悅也在大衛營進行約廿分鐘的雙邊領袖會談。兩人高度肯定兩國設立核諮商小組、美國戰略核潛艦停靠南韓等舉措，落實尹錫悅四月訪美時，和拜登共同宣布的兩國「華盛頓宣言」。為強化美國在南韓的延伸嚇阻，兩國將繼續密切合作。