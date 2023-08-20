美日韓峰會 批陸在南海咄咄逼人

美國、日本和南韓十八日（台灣十九日）在馬里蘭州大衛營，舉行三國史上空前的單獨、專程高峰會後，發表三份成果文件。其中的「大衛營精神」也是峰會聯合聲明，將妥為建構三邊磋商溝通機制，並承諾在面對攸關集體利益與安全的威脅時，迅速協調因應行動。該聲明還點名中國大陸近來在南海危險又咄咄逼人的行為，以及重申台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，主張和平解決兩岸問題。

拜登在高峰會之後的聯合記者會中宣示，這是新的夥伴關係時代，這不是一天、一周或一個月的事，而是數十年的關係，「我們（三人）正建立這些關係」；「在美國全力支持下，你們兩位的領導力讓我們齊聚這裡。因為你們都明白，世界正處於一個轉捩點」。

至於其餘兩份文件，「大衛營原則」包括三國領袖將每年至少舉行一次三方峰會；三國外長、國防部長、財長、商務部長及國安顧問，每年也至少開一次會；三國每年將舉行一次印太對話，由司長、局長級高官參加，以協調三方對印太事務的做法。「協商約定」則寫入針對影響三國共同利益及安全的區域挑戰、挑釁和威脅，三方將迅速磋商制定因應方案。

協商約定並不與既有的美日安保條約，以及美國和南韓的共同防禦條約衝突，也沒有新增國內法或國際法上的權利義務。

大衛營精神也表明，強烈反對任何片面改變印太水域現狀的企圖，重申對包含聯合國海洋法公約規範之航行飛越自由在內的國際法堅定承諾，並反對對主權爭議海域軍事化、危險運用海警或海上民兵及任何強制活動；三國對台灣問題的基本立場沒變。

另外，三位領袖在三方和雙邊會談中，就強化在安全、印太、半導體等供應鏈韌性、科技、太空、清潔能源及公衛等領域的合作達成共識。安全部分包括舉行三國聯合軍演、共享情資和飛彈防禦，以及聯手因應北韓的飛彈與網路攻擊威脅。

針對和中國國家主席習近平的會談，拜登在聯合記者會中表示，「我預期、也希望今年秋天能夠延續我們（去年十一月）在印尼峇里島的（拜習會）對話，這是我的期待」。

拜登已邀習近平十一月訪美，赴舊金山出席今年由美國主辦的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。兩人也可能九月在印度新德里召開的廿國集團（Ｇ20）峰會場邊會晤。

至於中國大陸和北韓批評三國企圖藉機在東北亞建立小北約、迷你北約。對此，白宮國安顧問蘇利文同日在簡報會中強調，本次峰會象徵美日與南韓三方合作的新時代，這很明顯不是太平洋北約。