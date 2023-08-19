美日韓峰會：深化軍事合作 批評大陸南海行為

拜登與在亞洲的主要盟國南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行峰會，旨在面對大陸的日益強大以及北韓的核威脅時彰顯一致。

每年舉行軍演、峰會

在峰會聲明中，三國承諾，在危機時迅速相互磋商，協調應對影響共同利益的地區挑戰、挑釁和威脅。

三國還同意每年舉行軍演，並在2023年底之前開始共享有關北韓導彈發射的實時訊息。三國還承諾每年舉行三邊峰會。

三國領導人對大陸的用詞頗為強烈。「鑑於我們觀察到大陸在南中國海以危險和有進攻性的行為支持無合法性的海洋主張，我們強烈反對任何單邊改變印太海域現狀的企圖。」

大陸駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，國際社會能夠判斷是誰在加劇緊張。

拜登在與岸田文雄和尹錫悅舉行的聯合記者會上表示，這是三國的新紀元，是非常非常棒的會晤。「如果我看上去很高興的話，我確實是。」

拜登稱贊日韓領導人尋求再靠近的政治勇氣。

設立危機熱線

拜登同時表示，三國承諾任何一國無論受到來自何方的威脅，都將迅速地彼此磋商如何回應。「這意味著，我們將會有一條熱線，當該地區發生危機，或影響到我們中間任何一國的時候，我們將分享訊息，協調應對。」拜登說：「我們將共同捍衛國際法」，反對「脅迫」。

日本首相岸田文雄在沒有提及大陸的情況下說道，「在東中國海以及南中國海企圖用武力單邊改變現狀，這仍在持續。」他同時表示，北韓的核威脅和導彈威脅在增加。

尹錫悅表示，峰會協議意味著，「任何針對我們三國中任何一國的挑釁或襲擊，都將觸發這一三邊框架下的決策過程，我們的團結一致將更強大。」

北京此前警告說，美國加強與韓日關系的努力，將「加劇地區緊張與對抗」。

在問及大陸提出的批評時，拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，目標並不是建立一個亞太地區的北約，三邊聯盟也不是明確的目標。

與此同時，鑑於選舉的來臨，白宮希望將與日韓取得的這一進展制度化，即便政府更替，仍能維持下去。

本月初，大陸外交部長王毅在談及中日韓合作時表示：歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。

岸田文雄和尹錫悅周四抵達華盛頓後，周五分別乘美國軍用直升機飛往戴維營。距離白宮65英里的戴維營具有歷史性意義。1978年，美國前總統卡特曾在此與埃及總統沙達特、以色列總理比金舉行會談，為埃以之間的歷史性和平協議奠定框架基礎。

（路透社、美聯社、德新社）

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