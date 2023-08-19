美日韓領袖大衛營會談 白宮：峰會非為孤立中國

美國總統拜登、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅十八日（台灣時間近十九日凌晨）在華府郊外的大衛營，召開這三國首次專程、單獨的高峰會。美國之音（ＶＯＡ）引述拜登政府白宮某位高層官員報導，這次峰會的定位並非孤立、而是交往，不是旨在孤立中國大陸。美方高官並透露，在會後的三國聯合聲明中，將重申和強調維護台海和平穩定的承諾。

大陸外交部發言人汪文斌表示，「究竟是誰在製造矛盾加劇緊張，國際社會自有公論」。各方應當秉持安全共同體理念，堅持真正的多邊主義，協力應對各種安全挑戰。任何國家都不應以犧牲他國安全利益，損害地區和平穩定為代價，謀求自身安全。

汪文斌說，亞太地區是和平發展的高地、合作發展的熱土，絕不能再成為地緣爭奪的決鬥場。拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心，勢必招致地區國家的警惕和反對。

日本讀賣新聞十八日報導彙整該峰會將商討的六大主題，包括三國協商和聯合軍演例行化、在半導體供應鏈等經濟安全領域合作、設立因應「有事」的三國熱線、針對頻頻試射彈道飛彈的北韓因應之道、如何應對加強霸權主義行動的中國，以及包括美國核保護傘在內的延伸嚇阻。南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝說，會後至少將發表兩份文件：大衛營原則、大衛營精神。

前述美國高官說，華府希望將美日和南韓三方關係，與東協（ＡＳＥＡＮ）、四方安全對話（Ｑｕａｄ）、澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ），透過有創意的戰略做法加以連結。

該高官提到，拜登兩年多前就任以來，與日本及南韓領袖會晤時，數度提醒印太大局的利害關係，寄望和美方共建強健長久的三方關係，以因應廿一世紀的共同挑戰，因此拜登盼藉此良機，進一步深化三國間的合作。

官員指稱，美方並不關切北京是否對這次峰會的反應，唯一在意的是建立三方夥伴關係，以成為印太一股良善力量。華府也不擔心美日與南韓深化關係，將促使中國尋求和俄羅斯及北韓的關係更為緊密，中俄和北韓的結盟是長期而且持續存在，其他事件不致有重大影響。

除了三國峰會，也將順便舉行雙邊峰會，日本與南韓兩國峰會應會討論敏感的福島核汙水排海問題。三國領袖將召開聯合記者會，說明峰會成果。