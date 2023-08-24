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「山道猴子」聲量破萬紅到中國！打碼搬運仍逃不過下架

DailyView網路溫度計／ 蔡瓅萱
圖擷自YouTube影片
圖擷自YouTube影片

由YouTube Eric Duan製作的影片「山道猴子的一生」近期在網路上爆紅，寫實的劇情的引發無數網友轉發及討論。影片中的經典臺詞、AI語音、機車品牌、迷因插圖等都在近期成為話題，其中主角身上穿的「莫忘初衷」T恤也成為討論焦點之一，近期該備影片也被轉發到中國平臺，不過原先在T恤上的「1989.6.4」卻被打上馬賽克，引發熱議。

山道猴子的一生迅速竄紅！近一個月網路聲量破萬筆

山道猴子的一生」精準地描繪出一名喜歡「跑山」的年輕男子的日常生活，不管是為了買車及改車借下巨額貸款、喜歡在社群上PO文炫耀的虛榮心態還是曲折的感情觀，每一個超級的貼近現實的人物設定都讓觀眾深有共鳴，宛如就發生在自己周遭的真實事件，不少人認為這個故事發人深省，將其封為「神作」。

作者Eric Duan於8月13日發布了「山道猴子的一生」下集後，該影片迅速竄紅，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「山道猴子的一生」在8月13日後討論度直線上升，近一個月網路聲量高達101,901筆，在下集影片PO出後5日（8月18日）到達高峰（16,844筆）。

「山道猴子的一生」近一個月聲量趨勢變化

▲「山道猴子的一生」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「山道猴子的一生」紅到中國 「莫忘初衷」T恤遭打碼

「山道猴子的一生」於近期爆紅，影片也在日前被搬運到中國影音平臺「Bilibili」上，不過有網友發現，主角身穿的「莫忘初衷」T恤上原先有的「1989.6.4」字樣，在影片被搬到Bilibili上之後就被打碼，疑似是因為上面的日期涉及政治敏感議題，為了通過平臺審查才將其打碼處理，不過該影片在沒多久後就遭到刪除。

「山道猴子的一生」被搬運到Bilibili後，T恤上的「莫忘初衷」、「1989.6.4」字樣遭到打碼處理

▲「山道猴子的一生」被搬運到Bilibili後，T恤上的「莫忘初衷」、「1989.6.4」字樣遭到打碼處理。

image source: 翻攝自Bilibili

原先被打碼的影片後來遭到刪除

▲原先被打碼的影片後來遭到刪除。

image source: 翻攝自Bilibili

「山道猴子的一生」目前在Bilibili上僅有上集，並且在上集的內容中主角還未穿上「莫忘初衷」T恤。許多中國網友都在影片底下留言敲碗，希望能夠快點看到下集：「第二集快搬啊！」不過下集至今仍未出現，有網友開玩笑表示「估計還在修圖吧」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月24日至2023年08月22日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『山道猴子的一生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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