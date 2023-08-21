「山道猴子的一生」重機搞到家破人亡！ 他：因買進太多經濟能力以外的奢侈品

山道猴子因為一台重機搞到家破人亡確實讓人感到匪夷所思，至少對我這種省錢省到有點小器的人來說是如此...

我也曾在生活中看過一些為了追求重機夢把自己財務搞到亂七八糟的。其中一位是很多年前在我們家附近開麵線糊店的老闆，是位單親爸爸，經濟狀況並不好，但店裡放了一台價值三十幾萬的白色重機（就像國慶時重機連憲兵騎的那種）。

有次我趁他沒在店裡，偷偷問他幫忙顧店的國中兒子一點他老爸車子的細節，才知道教會的朋友都勸他爸爸不要買，甚至連兒子都勸他不要，因為經濟狀況已經很不好了，還有更多更重要的生活花費要花。

但，最後這位年輕的爸爸還是決定買下這台巨大且醒目的重型機車。老實說，放在他簡陋的店裡真的有種嚴重的違和感。我相信我不是唯一會好奇問這重機價格的人...

這家麵線糊店開不到半年就結束營業了，也不知道這位爸爸至今是否還開心地騎著他這台吸睛亮眼的重機四處溜達...

很多人經濟狀況不好，並不是賺的錢不夠多，而是買進了太多在自己經濟能力以外的奢侈品，重機、雙B車、名牌包、iPhone（或當沖了根本不屬於你的股票）。這些東西帶不來金流，多年後回頭看才知道自己當時的決策有多傻...

照片中的機車是我的第一台機車，其實也算重機，因為真的很重。這是我大一時為了回台中趕家教時買的老川崎機車（銀座125），基本上就是農夫巡田用的二行程老機車。這台老銀座非常耐用，除了偶爾破胎，時速超過50時就開始冒白煙外，沒出過什麼問題。

當時只花了4000元台幣就買下來，我第一個月的家教費就把成本賺回來了，然後幾年後又用一千元賣回給老闆，完美實踐了我認為機車是純代步與賺錢工具的理念。

我很驕傲我擁有過這台老川崎，因為我當年真的沒看過其他同年齡的人有勇氣騎這種重機的，當時年輕人最喜歡騎的應該是光陽豪邁125。這應該是我人生所作過最好的決定之一，騎在路上一樣吸睛，但更划算！

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