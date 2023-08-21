看完山道猴子的一生後…外科醫師給3啟示：防摔衣非萬能對「這部位」保護力差

身為外傷科醫師，在我終於看完「山道猴子的一生」之後，想跟各位分享幾個關於重機的故事。

1.騎重機請穿防摔衣

老實說，我一直以為騎重機就該配帥帥的全罩式安全帽跟帥氣的皮製防摔衣，直到前兩年，我才知道這都是我在外國影集得來的錯覺。

因為那年的六、七月，不知道為什麼好多重機騎士受傷來急診，幸運一點的就是全身大擦傷，運氣差一點的就是這裡斷、那裡斷的要開刀，一問之下他們通通沒穿防摔衣。

但讓我印象最深刻的是，那兩個月，光我自己遇到的，就有三位男騎士撞到尿道口出血，其中一個甚至來的時候是休克的狀態，把我們嚇得替他做了詳盡的檢查卻還是找不到他休克的原因，直到止痛藥一打，他不痛了，才知道原來他是騎重機時遇到紅燈緊急煞車，然後生殖器因為慣性定律直接撞上重機前檔，痛到他無法控制機車才摔車。

嗯，當然，他沒穿防摔衣，只有穿牛仔褲，雖然車友反應即使穿了防摔衣褲，震盪彈跳時撞到生殖器還是會很痛，但研究顯示防摔衣褲對軟組織的保護效果不錯，而且多少可以吸收緩衝效果；所以請各位男性車友還是穿防摔衣好好保護自己的小兄弟，好嗎？那兩個月因為重機車禍導致男性尿道口出血的病人，多到我都想寫論文了⋯⋯⋯。

2.防摔衣不是萬能

但就算穿了防摔衣也不是萬能，雖然防摔衣可以減低死亡率跟住院天數，但對於骨折的保護力並不是那麼好，也因此我們也常會遇到穿了防摔衣的重機騎士因為骨盆骨折被轉到我們醫院來。

要知道骨盆本身就可容納1000-3000ml的血液，而一個70公斤的成年男性平均全身血量也只有5000ml，所以骨盆骨折是極容易造成傷患大出血死亡的，就算沒有死掉，也可能會引起休克，造成後續的器官損傷。

更不用說骨盆是身體的地基，也是重要的承重部位，一但受傷，除了開刀，日後可能連走路都要重新學習。

3.社會在走裝備要有眼睛要看

山道猴子的結尾是他直接撞上對向的卡車，這讓我想到我當年還公費值急診時遇到的一個病人，這個故事可能很多朋友聽我說過了。

那天，無線電裡傳來有創傷OHCA病患要被送來我們急診，我跟一同值班的學長枕戈待旦，就等救護車把病人送來了。

EMT們一面壓著胸一面把病人推進急救室，跟過往不同的是，這個病患的臉上蓋著一張紗布，但紗布上沒有什麼血。

本來我們以為那張紗布是用來蓋臉上的傷口的，紗布上沒有什麼血是因為病人OHCA了，所以不太會流，結果學長掀開紗布一看，馬上把紗布覆蓋回去，罵了聲「幹！」就出去找EMT理論了！

因為那個病人的臉從左眉心到人中裂了個大V，就像是西瓜被剖了個大裂縫一樣，不同的是西瓜剖開後有果肉，但這個病人的裂縫底下是空的，就跟碗一樣盛住了他的血。

外頭被學長質問「為什麼還把病人送來」的EMT，滿臉委屈又無奈地說：「醫師，我們也知道這個不該送，可是家屬在現場就堅持要送啊！」語畢，他使了使眼色叫我們看旁邊早已哭到癱軟的病患母親。

而看到我們走出急救室的她，掙扎著脫離扶持她的親友的手朝我們踉蹌奔來，哭嚎著對我們說：「求求你們救救他，救救他啊！我的兒啊～」卻完全聽不進學長宣告病人已經死亡的說明。

山道猴子的家人在影片中始終沒有出現過，唯一提到的是爸媽曾經拿錢讓他買車，舅舅也曾回答他關於借貸的問題，所以我想家人之間感情也不會算太差，不知道當他的家人知道他過世時，是不是也會如那個病人的媽媽一樣難過？

再好的保護裝備都比不上小心不發生車禍，因為一但發生可能就是一輩子的遺憾，不只是你的，還有你家人的。

最後，奉勸各位妹子，騎重機載妳還不讓你穿保護衣的男朋友不要交啊！因為一但摔車輕則大片擦傷很痛會留疤，重則可能毀容沒命啊！

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