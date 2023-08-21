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「山道猴子的一生」主角裝闊、借信貸、活在虛擬世界！5大錯誤理財：沒錢不該有虛榮心

聯合新聞網／ 純純存股
YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上下兩集總計超過700萬次點閱。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
YouTube影片「山道猴子的一生」爆紅，上下兩集總計超過700萬次點閱。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

Hi 大家好，我是純純，最近看了超夯的「山道猴子的一生」，片中山道猴子做了許多錯誤的財務決策，導致最後窮困潦倒。

純純看了覺得心有戚戚焉，身邊不乏只追求及時享樂的朋友，信用卡拿到就是先刷再說，帳單是以後的事，跟我年紀差不多，沒存到什麼錢錢。

這部片也提到了好幾個有趣的現象：

熱愛比較，活在虛擬世界

追求IG的點讚數，整個人活在虛擬世界；現實中的朋友漠不關心，甚至住院了都不知道。

帶著自己的意識，去合理化別人的行為

被第一任女友傷害後，認為所有女生都會偷吃；天啊，我知道山道猴子你是因為第一任的關係，所造成的創傷與不安全感。

但第二任女友嘗試要好好溝通時，你是一再的deny她，一再的覺得她就是在偷吃，真的分手也不意外，感情就是要給對方一些空間，讓彼此去體驗生活，聚在一起時才有話聊不是嗎？

錯的財務決策

回到主題，山道猴子的一生，做了什麼錯的財務決策呢？

1.無能力卻分期貸款買檔車

月收37K，有學貸、卡費未繳清，卻要買無能力負擔的檔車，甚至選0元交車方案。

正確財務觀念

山道猴子應該學會判別「需要」跟「想要」

山道猴子應該坐公車，不該騎檔車

2.裝闊借錢給另一半

第一任女友要買檔車時，山道猴子主動借5萬給她，內心還覺得賺到一個檔車妹子，別人會羨慕死。

正確財務觀念

山道猴子應該把錢存起來買ETF，女友會跑，ETF不會跑而且會幫你賺錢。

3.無能力卻去借信貸

第一任女友要改車時，山道猴子因為面子問題，決定借信貸給女友改車，覺得之後多加班、吃微波食物就好。

正確財務觀念

山道猴子在跟未來的自己借款，而且信貸利率非常高，是最不好的債之一

4.欠繳貸款、貸款繳最低

山道猴子被銀行提醒欠繳2期費用，而且前4期都繳最低。

正確財務觀念

山道猴子因為以前錯誤的財務決策，把無能力負擔的自己陷入財務絕境，應要努力趕快把貸款還完才對。

5.沒有錢，就不該有太多的虛榮心

山道猴子因為太注重面子，做出一些短期很爽，但長期卻會自食惡果的行為。

正確財務觀念

山道猴子的虛榮心讓他看似在IG上擁有非常棒的生活，事實上過的窮困潦倒；沒有錢，就好好賺錢，收起不必要的虛榮心。

◎本文內容已獲 純純存股丨投資理財x 存股 x 被動收入 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

山道猴子 山道猴子的一生

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