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台中豐原警抓「跑山猴」 3人送辦

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
警方過濾監視影像，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，喝止危險駕車歪風。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方過濾監視影像，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，喝止危險駕車歪風。圖／台中市警察局豐原分局提供

ＹＴ影片「山道猴子的一生」引發話題，警方也針對各地山道違規加強執法。台中豐原公老坪興農山莊前道路，長期聚集「跑山猴」競速違規，警方到府約制十九人，年輕人嚇到直呼不敢了，其中三名騎士透過危險駕駛的影片，尋求網路關注，被依公共危險罪嫌送辦。

近來幾支汽機車違規的影片在網路上火熱，地點位在豐原區水源路坪頂巷的興農山莊前，只見汽車機車來回超越、壓車，排氣管噪音不斷。

中豐原警分局調查掌握一輛汽車及十九輛機車駕駛人列冊，逐一到騎士住家告知相關法令，多數青少年看到警方上門，嚇到說「下次不敢了！」

其中，江姓騎士等三人因危險駕駛，被依公共危險罪嫌送辦。警方表示，本周於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢車輛，計舉發超速三件、無照駕駛九件、任意改裝、通報噪音車時十二件。

山道猴子 山道猴子的一生

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