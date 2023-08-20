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台中豐原警抓「跑山猴」 3人送辦
ＹＴ影片「山道猴子的一生」引發話題，警方也針對各地山道違規加強執法。台中豐原公老坪興農山莊前道路，長期聚集「跑山猴」競速違規，警方到府約制十九人，年輕人嚇到直呼不敢了，其中三名騎士透過危險駕駛的影片，尋求網路關注，被依公共危險罪嫌送辦。
近來幾支汽機車違規的影片在網路上火熱，地點位在豐原區水源路坪頂巷的興農山莊前，只見汽車機車來回超越、壓車，排氣管噪音不斷。
中豐原警分局調查掌握一輛汽車及十九輛機車駕駛人列冊，逐一到騎士住家告知相關法令，多數青少年看到警方上門，嚇到說「下次不敢了！」
其中，江姓騎士等三人因危險駕駛，被依公共危險罪嫌送辦。警方表示，本周於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢車輛，計舉發超速三件、無照駕駛九件、任意改裝、通報噪音車時十二件。
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