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「山道猴子」月領37K卻窮困一生？網列「5大錯誤理財觀」：車子是壞資產

聯合新聞網／ 綜合報導
「山道猴子的一生」主角有金錢債務。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」
「山道猴子的一生」主角有金錢債務。圖／取自YouTube頻道「Eric Duan」

山道猴子的一生」影片爆紅，不外乎內容貼近現實，加上裡面有許多值得探討的現象。男主角是一位收入37K的超商店員，但最後卻因為金錢債務及情感紛爭走向悲劇。網友就「5大錯誤理財觀」來看男主角，種種因素造成他窮困的一生。

網友在「Dcard」以「山道猴子的錯誤理財觀，造就他窮困的一生」為題發文，並且列出了影片中男主角的「5大錯誤理財觀」，包含了「1、收入不高時，不要無意義的擴大消費」、「2、除非有辦法用錢賺錢，不要為娛樂性消費貸款」、「3、貸款不要只看每期還多少，要看總額」、「4、錢借出去就是出去了，高機率拿不回來」、「5、沒錢沒能力的時候，不要把自尊心放太大」。

原po表示，第一，男主角收入低，還有一堆貸款要繳，基本上信用不會太好，貸款就算辦成功額度也不高，因此借貸前要先算算手上每個月的「正現金流」有多少；第二，所有資產都有分「好的資產」和「壞的資產」，汽機車通常屬於壞的，因為一落地就掉價，賣的時候也會打折，更不用提改裝品，如果整車一起賣根本不值錢。

第三，通常是信用很爛才會要跟一般民間公司借錢，業務的話術都是假的，只有每個月的帳單才是真的，有時候利息下來都是10-16％，也在合法範圍，第四，錢借出去了高機率拿不回來，借錢的時候每個人都稱兄道弟，結果要錢的時候每個人都當你是鬼，雖然紀錄可以視為合約、借據，但現實情況可能是借的錢太小，找人處理也不划算，又或是對方雙手一攤也沒辦法。

最後，沒錢沒能力的時候，不要把自尊心放太大，原po表示，因為自尊心超越實力時，就容易變成自卑，容易把身邊關心你的人都推開，然後因為一些雞毛蒜皮的事情爆走，最後做出一些短期很爽、長期會傷害自己，甚至無法挽回的是，這時候，能用錢解決的都是小事了。

網友也紛紛留言表示，「但就經濟學的觀點，他已經把他的資產在有限時間裡面做最大的運用」、「主要是你要懂得理財」、「這部有夠寫實，我當兵時真的遇過有89把理財掛嘴邊」、「山道劇本告訴你投胎，比在地獄模式好過一些」、「我看完之後覺得好難過...」、「勸世好文推推，但我覺得看得進去的人都幾乎不會做這些事」。

山道猴子 山道猴子的一生

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