青少年次文化 為按讚數犯險

「你看『山道猴子的一生』了嗎？」這部影片近期暴紅，光是下集上架短短五天，瀏覽量已逾三百萬次。學者認為，該影片結合「天時地利人和」，且未有任何說教成分，以輕鬆的語氣描述，閱聽大眾接受度高，也是這個時局下，宣洩情緒的一種投射。

中國文化大學新聞學系專任教授莊伯仲表示，該影片結合天時地利人和，不僅有現下時事哏，詐騙、社畜，用語、圖像也是年輕人熟悉的。再加上台灣是機車王國，機車使用密度極高，年輕人都很熟悉，反而在其他華人圈就沒有引起太多的波瀾，也可以看出這是一個「在地次文化」。

不過莊伯仲也說，過去所有青少年次文化都是來得快去得也快，包括流行用語、泛舟哥等，無法成為長久的新點。政府其實可以趁機「蹭一波」，在宣導交通安全時，借力使力。

對於影片中提到的跑山競速、改車文化，朝陽科大休閒事業管理系教授何昶鴛說，挑戰危險性高的族群大多數是青少年，想藉此獲得按讚數與讚美，滿足自身的「崇拜感」，也讓更多人躍躍欲試。

彰化師大輔導諮商學系教授王智弘說，尋求刺激不是壞事，如攀岩、馬拉松、高空彈跳等極限運動。不過若心理特質屬於負面，易衝動，只考慮自己喜好，可能做出的就是到公共場域從事高冒險運動，如過彎壓車或沉迷網路及毒品等有害身心健康的不良嗜好。