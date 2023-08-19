白牌改車求快 不穩定易摔車

「山道猴子的一生」主角為虛榮心改車，也引發車友界的族群對比。重機騎士常是經濟能力穩定者，假日騎紅、黃牌重機享受休閒，入門車款廿五萬元起跳，進階歐美車款破百萬；被稱為「山道猴子」者，常是騎白牌改裝車的年輕人，花十來萬加強馬力想炫技，跟重機一較高下，但因穩定性不足，摔車狀況頻傳。

嘉義市重機車行郭姓業者指出，重機車友多是警察、醫師，老師教授也不少，工程師則多是買了沒時間騎。重機品牌有歐美、日本及國產，其中黃牌重機入門款從廿五萬到七十萬都有，進口歐美車約一百多萬元起跳，紅、黃牌有部分車友喜愛追求壓車、炫技，也有喜愛慢騎賞風景。

重機車友以加裝配備為主，像引擎保險桿、水箱保護網、行車記錄器等是基本的加選配，但前兩年重機盛行時，有人不惜借錢甚至非法牟利，也要買裝備跟其他車友比拚，近年在車行杜絕此惡性循環下，已大幅減少。

另一名重機業者觀察，「山道猴子」常是經濟較不穩定的年輕族群，以一些改裝車行為據點。車款以小阿魯ＧＳＸ－R150、Honda CBR150及YAMAHA R15最多，正因為沒錢買重機，改車多以動力擴缸為主，除安全帽較講究，其他防護裝備易忽略。

「買是不貴，修車費才可怕！」業者說，白牌車族群常以群組團購裝備，在認識店家改裝，改裝費常超過原車價，也遇過買十五萬的車，車禍修理破十萬元，卡在修與不修的窘況。