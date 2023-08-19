「山道猴子」危險炫技 車友夢魘

全台熱門山道 製表／都會地方中心 每逢假日，各地知名山道聚集成群車友交流，被視為「山道猴子」的騎士，被車界視為違規釀禍的惡靈，車友指「猴子」沒有齊全裝備，靠改裝大馬力炫技，盲彎超車、占用對向車道的危險行徑，常釀車禍事故，嚴重威脅享受跑山樂趣的騎士安全。

車友稱「車界猴子」或「山道猴子」，泛指白牌車的年輕騎士（或飆仔），他們自以為技術高超，喜歡催油門的興奮感，缺乏危機意識，跑山道時常吃對向車道，看到路邊追焦手拍照就很嗨，盲彎超車也不管他車、不降速，常有擦撞的死傷事故，有時會波及其他騎士。

新北市三峽的台七乙線，每到假日會聚集許多飆車仔及追焦手。當地大埔里長陳永清說，飆仔大概每周五晚上就在此路段飆車，產生惱人噪音，影響居民甚鉅。

桃園騎重機十多年的小洪說，「跑山猴」多是廿來歲的年輕人，主要騎白牌普通重機或黃牌重機，喜歡在山路彎道高速追求激刺感，甚至會在彎道來回迴轉耍酷。

車友「勇哥」也說，如果要論北台灣熱門山道排行，新北到宜蘭的北宜公路、新北到桃園的台七乙線和苗栗獅潭到汶水的台三線稱得上前三名，常見各式車輛在彎道壓車或甩尾。

江姓車主說，晚上六、七時開到台七乙，還會遇到一些車友在飆車跑山，有時騎得快的車友會緊跟在車後，只能盡量放慢車速，讓出空間給機車超車，有禮貌的車友還會打燈示意，若是想飆速的，只要有空隙就超車，完全不管安全與否。